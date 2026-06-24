PUMA - Aktie schießt in die Höhe +4,13 % - 24.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +4,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,22€, mit einem Plus von +4,13 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PUMA einen Gewinn von +27,72 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -8,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,45 %. Im Jahr 2026 gab es für PUMA bisher ein Plus von +17,72 %.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,85 % 1 Monat -10,45 % 3 Monate +27,72 % 1 Jahr +22,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Stand: 24.06.2026, 12:34 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Puma-Aktie, ihre Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale bzw. technische Einflüsse. Im Fokus stehen Spekulationen zu einem Anta-Deal als Stütze, die 35€-Marke als psychologischen Magneten, sowie ein Kursziel von 33€ von Goldman Sachs. Bernstein liefert einen negativen Q2-Ausblick, was Kursdruck und Stop-Loss-Ausführungen auslöst. Einige setzen auf Nachkäufe unter 35€, Morgan Stanley hatte zuletzt aufgestockt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,02 Mrd. € wert.

Der Dax knüpft am Mittwoch unter der Last der einbrechenden Rheinmetall -Aktien an seinen Vortagsrückschlag an. Vor den am Abend erwarteten Zahlen des KI-Chipkonzerns Micron entfernte sich der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von einem Prozent …

Für die Puma-Aktie ging es am gestrigen Dienstag um über -7% bergab. Am Mittwochmorgen kann sich der Kurs des deutschen Sportartikelherstellers aber wieder leicht erholen. Was hat den Kursrückgang ausgelöst und ist alles doch nicht so schlimm? Eine pessimistische Analystenstimme Der gestrige herbe Kursrückgang der Puma-Aktie ist gleich zwei Faktoren geschuldet. Der erste war eine […] The post Puma-Aktie: Ist die Raubkatze doch nicht so stark? first appeared on sharedeals.de.

Die Aktien von Puma haben sich am Mittwoch wieder etwas vom schwachen Vortag erholt. Mit etwa 3,9 Prozent Kursplus auf 27,15 Euro kehrten sie prompt über die tags zuvor gerissene 50-Tage-Linie zurück. Da hatte sich Bernstein-Analyst William Woods …

So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,57 %. VF notiert im Minus, mit -0,84 %. adidas legt um +1,84 % zu

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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