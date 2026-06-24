Deutz Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 24.06.2026

Mit einer Performance von -5,31 % musste die Deutz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Deutz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,78 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,31 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Deutz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um -7,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,14 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +12,15 % gewonnen.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,76 % 1 Monat -3,14 % 3 Monate +5,23 % 1 Jahr +38,18 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 24.06.2026, 12:34 Uhr

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,17 %.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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