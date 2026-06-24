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    ROUNDUP

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    Projektende für Fregatte F126 - Kurssturz bei Rheinmetall

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund streicht F126 Fregattenprojekt wegen Verzögerungen
    • Bund bestellt acht Meko A200 DEU Fregatten bei TKMS
    • Kosten auf über 18 Mrd Euro belasten Rheinmetall
    ROUNDUP - Projektende für Fregatte F126 - Kurssturz bei Rheinmetall
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium beendet das milliardenteure Rüstungsprojekt für sechs Fregatten des Typs F126. Damit werde auf erhebliche Verzögerungen sowie absehbare Kostensteigerungen und Risiken reagiert, teilte das Ministerium in Berlin mit. Zuvor hatten mehrere Medien, etwa der "Spiegel" berichtet.

    Zur Rettung des Projekts hatte sich Rheinmetall ins Spiel gebracht, doch der Düsseldorfer Konzern hat nun das Nachsehen. Stattdessen will die Bundesregierung Fregatten beim U-Boot-Bauer TKMS beschaffen. Die Neuigkeiten lasteten am Mittwoch entsprechend schwer auf der Rheinmetall -Aktie, während der TKMS-Kurs kräftig zulegte.

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    Das zunächst als Generalunternehmer beauftragte niederländische Unternehmen Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) habe zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen nicht einhalten können, so das Ministerium. Die erste Fregatte mit einer sogenannten Anfangsbefähigung hätte Mitte 2028 geliefert werden sollen, die nächsten Schiffe dann bis 2033. Das Ministerium hatte einen Generalunternehmerwechsel zur Naval Vessels Lürssen (NVL), die nun zu Rheinmetalll gehört, geprüft, sich nun aber dagegen entschieden.

    Das Fregattenprojekt war spätestens im vergangenen Jahr schwer ins Stocken geraten. Zunächst hatten sich die Kosten des im Jahr 2020 gestarteten Projektes für sechs F126-Fregatten auf insgesamt rund 10 Milliarden Euro belaufen sollen. Da bereits Kosten von rund 2,3 Milliarden Euro entstanden sind, wurde inzwischen laut Ministerium für den Fall einer Fortführung des Projektes unter anderem Dach ein Gesamtfinanzbedarf von mehr als 18 Milliarden Euro festgestellt.

    Das Ministerium setzt nun auf Fregatten des Typs Meko A-200 DEU von TKMS - primär für die seegestützte U-Boot-Jagd bestimmt. Acht Schiffe sollen beschafft werden. Dies sei innerhalb der Nato von höchster Relevanz und nationaler Schwerpunkt Deutschlands.

    Die Neuigkeiten beflügelten die im MDax enthaltenen TKMS-Aktien. Sie schnellten um mehr als elf Prozent hoch auf gut 81 Euro. Die im Dax notierten Rheinmetall-Papiere gaben hingegen prozentual zweistellig nach und rutschten zeitweise auf 972 Euro ab. Mehrere Erholungsversuche verstetigten sich dabei am Vormittag nicht nachhaltig. Zuletzt lag das Minus bei 17 Prozent.

    Das von der Bundesregierung gestrichene Fregattenprojekt beraube den Düsseldorfer Rüstungskonzern ausgerechnet seines "Kronjuwels", welches die Übernahme des Schiffsbauers Naval Vessels Lürssen (NVL) gerechtfertigt und die Prognosen für den Geschäftsbereich Marine bis 2030 untermauert habe, schrieb Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB Research. Der Rheinmetall-Vorstand werde nun die Jahresziele beim nächsten Quartalsbericht glaubwürdig neu festlegen müssen.

    Analyst David Perry von JPMorgan nannte diese Entwicklung "einen herben Rückschlag" für Rheinmetall. Der Konzern dürfte die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Der Experte bezifferte den erwarteten Auftragswert auf rund 12 Milliarden Euro.

    Ob damit der Übernahme von Naval Vessels Lürssen durch Rheinmetall quasi die Geschäftsgrundlage entzogen werde, sei noch nicht zu entscheiden. Denn der Bund könne bei NVL ein anderes Kriegsschiff ordern, oder das Unternehmen könne als Subunternehmer agieren./cn/DP/lew/tav/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,31 % und einem Kurs von 966,6 auf Tradegate (24. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -16,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 44,06 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.779,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.400,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +45,47 %/+118,20 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall nach dem Abbruch des F126‑Projekts: Diskussion, ob der Kurssturz (teilweise ~17%) überzogen ist, da kein Auftrag im Backlog stand; JPMorgan nennt 12 Mrd. entgangenes Geschäft. Debatten zu höherem politischen Risikoaufschlag für Marineaufträge, Folgen für NVL, Umsatz/Backlog‑Risiken, Ad‑hoc‑Pflichten und Insiderkäufe als positives Signal.

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