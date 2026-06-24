Türkei und Ägypten erleben Comeback bei Tui-Urlaubern

SEHR GUT FÜR UNS!!!!!!!





Liebe Reisebüropartnerinnen und -partner,

TUI setzt zusätzlich auf neue Vertriebswege und startet mit Lidl eine Kooperation, um unsere Angebote in einem weiteren Vertriebskanal sichtbar zu machen.

Lidl gehört zu den reichweitenstärksten Handelsunternehmen Europas – mit tausenden Filialen, einer enormen Printreichweite und einer sehr aktiven digitalen Kundenbasis. Diese Plattform nutzen wir künftig, um TUI Angebote zu platzieren und neue Nachfrage zu generieren.

Ab 25. Juni ist TUI mit ausgewählten Angeboten im Lidl Reiseflyer vertreten, ab 2027 auch im Lebensmittelflyer sowie dauerhaft online im Reisebereich von Lidl.

Dabei ist mir besonders wichtig: Diese Kooperation ist eine gezielte Erweiterung der TUI Vertriebswege.

Unser Ziel ist es, zusätzliche Nachfrage zu schaffen, von der wir gemeinsam profitieren.

Die Lidl Zielgruppe weist eine hohe Überschneidung mit der klassischen TUI Kundschaft auf: Familien, Paare und Best Ager, Preis- und Leistungsbewusst, mit solidem Reisebudget und einer hohen Affinität zu Pauschalreisen.

Die enorme Reichweite über Flyer und die App sorgt für eine weite Verbreitung von TUI Angeboten, setzt gezielte Verkaufsimpulse und stärkt gleichzeitig unsere Markenpräsenz sowie die Neukundengewinnung.

Und gerade von dieser Reichweite und Sichtbarkeit profitieren auch Sie:



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Kunden werden durch Lidl auf TUI Angebote aufmerksam

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konkrete Angebote schaffen Interesse und Gesprächsanlässe

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daraus entsteht zusätzlicher Beratungsbedarf

Sie sind unser wichtigster Vertriebskanal – und hierin liegt zugleich unsere gemeinsame Chance: Denn heute suchen Menschen mehr als nur eine Reise. Sie möchten Sicherheit, Orientierung und das gute Gefühl, die richtige Entscheidung zu treffen. Genau dafür stehen Sie – mit Ihrer Erfahrung, Ihrem Gespür und dem persönlichen Kontakt. So wird aus einer Buchung echtes Vertrauen.

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