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    Die KI-Wette blutet

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    Tech-Angstindex nähert sich dem höchsten Stand seit fast 20 Jahren

    Während der VIX kaum Panik zeigt, zahlen Anleger jetzt mehr für Schutz vor Nasdaq-Schwankungen. Die Angst sitzt dort, wo die KI-Rallye am heißesten lief.

    Die KI-Wette blutet - Tech-Angstindex nähert sich dem höchsten Stand seit fast 20 Jahren
    Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer Unkel

    Der Ausverkauf bei Tech- und KI-Aktien sendet ein Warnsignal, das im klassischen Angstbarometer der Wall Street nur teilweise sichtbar wird. Während der VIX zuletzt noch unter seinem langfristigen Durchschnitt von knapp 20 liegt, springt der auf Nasdaq-100-Optionen basierende Cboe Nasdaq Volatility Index (VXN) deutlich an. Genau dort, bei den großen Technologie- und KI-Werten, sitzt derzeit die Nervosität. "Aus Sicht der Volatilität beobachten wir sehr ungewöhnliche Aktivitäten", sagte Mike Treacy, Leiter des Bereichs Marktrisiko bei Apex Fintech Solutions, gegenüber MarketWatch. Der VIX wirke im Vergleich zum VXN auffällig ruhig. "Unter der Oberfläche herrscht enorme Volatilität."

    Der Unterschied ist entscheidend. Der VIX misst die erwarteten Schwankungen im breiten S&P 500, während der VXN stärker auf die großen und aktiv gehandelten Nicht-Finanzwerte im Nasdaq ausgerichtet ist. Laut Torsten Slok, Chefökonom bei Apollo Global Management, nähert sich das Verhältnis von VXN zu VIX dem höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Das bedeutet nicht automatisch, dass der gesamte Markt vor einem Crash steht. Es zeigt aber, dass Anleger gezielt Schutz gegen Schwankungen im Technologiesektor kaufen, während die Volatilität im breiteren Markt noch vergleichsweise begrenzt bleibt.

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    Am Dienstag wurde sichtbar, warum. Ein massiver Rückschlag bei Chip- und Speicherwerten zog den Technologiesektor nach unten. Der iShares Semiconductor ETF verlor rund 7 Prozent, der Roundhill Memory ETF brach um mehr als 14 Prozent ein, und Micron gab über 13 Prozent nach. In Asien waren zuvor bereits heftige Bewegungen zu sehen: Der technologielastige südkoreanische Markt fiel so stark, dass ein sogenannter Circuit Breaker griff – eine automatische Handelsunterbrechung, die extreme Panikverkäufe bremsen soll. Auch SK Hynix und Samsung Electronics schlossen mit deutlichen Verlusten.

    Die Schwäche trifft ausgerechnet jene Bereiche, die den Markt über Monate getragen hatten. Speicherchip-Aktien profitierten stark von der Nachfrage nach High-Bandwidth Memory für KI-Server. Bis Montag hatte der Roundhill Memory ETF im Juni noch um 28 Prozent zugelegt, bevor er am Dienstag fast die Hälfte dieser Gewinne wieder abgab. "Wenn man sieht, dass bestimmte Sektoren linear oder sogar parabolisch steigen, ist das im besten Fall unvorhersehbar, im schlimmsten Fall außerordentlich gefährlich", sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. "Parabolische Kursbewegungen enden in der Regel abrupt und unvorhersehbar."

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    Noch ist das kein breiter Kapitulationsmoment. Der S&P 500 liegt nur wenige Prozent unter seinem Rekord, während Nasdaq Composite und Nasdaq-100 rund 5 Prozent unter ihren jüngsten Hochs notieren. Doch die Botschaft der Optionsmärkte ist klarer als der ruhige VIX vermuten lässt: Die Angst steckt nicht überall, sondern dort, wo die KI-Rallye am heißesten lief. Für Anleger wird damit nicht der Gesamtmarkt zum Problem, sondern die Frage, wie viel Schmerz in den überfüllten Tech- und Chip-Wetten noch steckt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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