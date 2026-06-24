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    Buy or Goodbye?

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    Rheinmetall, Nestle, Delivery Hero und L'Oreal - Die Analystenstimmen des Tages

    Rheinmetall, Nestle, Delivery Hero und L'Oreal: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Rheinmetall, Nestle, Delivery Hero und L'Oreal - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    JPMorgan stuft Rheinmetall auf "Neutral"

    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Neutral" belassen. Die Düsseldorfer hätten Medienberichte über einen vom Bundesverteidigungsministerium stornierten Schiffsauftrag bestätigt, schrieb Analyst David Perry am Mittwochmorgen. Dies sei ein "herber Rückschlag". Rheinmetall dürfte nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Den Auftragswert bezifferte er auf rund 12 Milliarden Euro.

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    Bernstein Research stuft Nestle auf "Neutral"

    Nestle

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    +34,40 %
    +6.119,93 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC
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    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken (80,30 Euro) auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien.

     

     

    UBS stuft Delivery Hero auf "Buy"

    Delivery Hero

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    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
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    Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach eigenen Daten der UBS sei der Marktanteil der Tochter Baemin in Südkorea im Mai gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, wogegen der von Konkurrent Coupang ein wenig gestiegen sei, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Berichte über mögliche Kaufinteressenten für Baemin zeigten, dass der Essenslieferdienst weiterhin etliche Optionen zur vom Management angestrebten Wertsteigerung für die Aktionäre habe.

    Bernstein Research stuft L'Oreal auf "Neutral"

    L'Oreal

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    -2,04 %
    +53,40 %
    ISIN:FR0000120321WKN:853888
    L'Oreal direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

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