Rheinmetall, Nestle, Delivery Hero und L'Oreal - Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Neutral" belassen. Die Düsseldorfer hätten Medienberichte über einen vom Bundesverteidigungsministerium stornierten Schiffsauftrag bestätigt, schrieb Analyst David Perry am Mittwochmorgen. Dies sei ein "herber Rückschlag". Rheinmetall dürfte nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Den Auftragswert bezifferte er auf rund 12 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bernstein Research stuft Nestle auf "Neutral"

+2,16 % +3,53 % +3,62 % +8,74 % +0,17 % -22,05 % -17,72 % +34,40 % +6.119,93 % ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC Intraday

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Max Verkauf Nestle direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken (80,30 Euro) auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien.

UBS stuft Delivery Hero auf "Buy"

-0,87 % -7,16 % -0,62 % +113,85 % +63,61 % +1,85 % -66,69 % +23,14 % ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4 Intraday

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Max Verkauf Delivery Hero direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach eigenen Daten der UBS sei der Marktanteil der Tochter Baemin in Südkorea im Mai gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, wogegen der von Konkurrent Coupang ein wenig gestiegen sei, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Berichte über mögliche Kaufinteressenten für Baemin zeigten, dass der Essenslieferdienst weiterhin etliche Optionen zur vom Management angestrebten Wertsteigerung für die Aktionäre habe.

Bernstein Research stuft L'Oreal auf "Neutral"

+2,21 % -2,34 % +2,94 % +8,76 % +3,15 % -7,82 % -2,04 % +53,40 % ISIN:FR0000120321WKN:853888 Intraday

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Max Verkauf L'Oreal direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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