Canada Nickel vergibt Exklusivauftrag für Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar im Rahmen der Investitionssteuergutschrift an SB1 Markets AS

TORONTO, 24. Juni 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... – hat SB1 Markets AS („SB1 Markets“) zum exklusiven Berater für die Vermittlung einer Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 600 Millionen US-Dollar ernannt. Die Fazilität würde es dem Unternehmen ermöglichen, Investitionssteuergutschriften zu monetarisieren, die voraussichtlich durch den Bau seines Crawford-Nickel-Projekts generiert werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Finanzierung bis Ende 2026 arrangiert wird, noch bevor die endgültige Investitionsentscheidung für Crawford getroffen wird, die für 2027 angestrebt wird. Es kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Finanzierung abgeschlossen wird, und falls sie abgeschlossen wird, würden die Bedingungen dieser Finanzierung in einer nachfolgenden Pressemitteilung bekannt gegeben.

Mark Selby, CEO und Vorstandsmitglied der Canada Nickel Company, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SB1 Markets, einem weltweit führenden Unternehmen mit umfassender Erfahrung und einer äußerst erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Fremdkapitalfinanzierungen für Rohstoffprojekte. Da eine endgültige Genehmigungsentscheidung in Kürze erwartet wird, können wir nun die wesentlichen Komponenten unserer Projektfinanzierung zügiger vorantreiben, während wir auf eine endgültige Investitionsentscheidung zusteuern. Diese Überbrückungsfinanzierung ist von zentraler Bedeutung für die Gesamtkapitalstruktur von Crawford; sie ermöglicht es uns, Kanadas großzügige Investitionssteuergutschriften für Projekte im Bereich kritischer Mineralien in Kanada zu nutzen, um mehr als die Hälfte des Eigenkapitals zu finanzieren, das wir für den Bau von Crawford benötigen.“

Über SB1 Markets

SB1 Markets AS ist eine führende nordische Investmentbank, die sich im gemeinsamen Besitz von SpareBank 1 und Swedbank befindet und Investmentbanking-Dienstleistungen in den Bereichen DCM, ECM, Beratung, Research, Vertrieb, Corporate Access und FICC anbietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwegen und Schweden und beschäftigt rund 270 Fachkräfte. SB1 Markets hat in den letzten zwölf Monaten Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 70 Mrd. USD arrangiert; die Finanzierung von Rohstoffunternehmen und -projekten ist ein zentraler Bestandteil des Geschäfts des Unternehmens.