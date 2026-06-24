Die nächste Generation klimaneutraler Heizungsinfrastruktur

MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Power World, ein Pionier im Bereich nachhaltiger Heiztechnologie, stellte auf der Intersolar Europe 2026 unter seine neue Generation klimaneutraler Heizinfrastruktur vor. Unter dem Motto „Intelligente Wärmepumpenlösungen für das Solarzeitalter" zeigt das Unternehmen, wie sich intelligente Wärmepumpenlösungen mit Solarenergie kombinieren lassen, um Wohn- und Gewerbegebäude CO₂-frei zu machen.

Ein Markt am Wendepunkt

Der Absatz von Wärmepumpen für Privathaushalte stieg im ersten Quartal 2026 in elf europäischen Ländern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 %. In Frankreich, Deutschland und Polen lag das Wachstum im Durchschnitt bei 25 %.

Am Stand B5.555 können Besucher Live-Vorführungen von Wärmepumpen der nächsten Generation erleben, die sich durch KI-gesteuerte intelligente Steuerungen, nahtlose Solarintegration, Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert sowie Plug-and-Play-Konnektivität für Nachrüstungen auszeichnen.

Zahlen zur CO₂-neutralen Heizung

Solarintegrierte Wärmepumpen können im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen einen um bis zu 53,9 % höheren jährlichen COP erzielen und gleichzeitig die Lebenszykluskosten um 20 % sowie die CO₂-Äquivalent-Emissionen um 47 % senken. Bei Wärmepumpenanlagen mit PV-Unterstützung konnten Reduzierungen der Treibhausgasemissionen um 65 bis 84 % nachgewiesen werden.

Power World geht über die eigenständige Wärmepumpe hinaus. Die nächste Generation der klimaneutralen Heizungsinfrastruktur ist ein vollständig koordiniertes Energiesystem: Solarenergie, Speichersysteme und intelligente Wärmepumpen, die als Einheit zusammenwirken. Die Lösungen von Power World wandeln überschüssige Solarstrom-Kilowatt in CO₂-freie Kilowatt Wärme um und senken so sowohl die Energiekosten als auch die CO₂-Emissionen erheblich.

Starker politischer Rückenwind

Auf den Bereich Heizung entfallen 40 % des Endenergieverbrauchs in der EU. Durch den Austausch aller bestehenden Gasheizkessel gegen Wärmepumpen könnten jährlich bis zu 191 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent eingespart werden, wodurch die Emissionen im Wohnbereich um bis zu 66 % gesenkt würden. Der integrierte Ansatz von Power World stimmt den Betrieb der Wärmepumpen auf die Spitzenzeiten der Sonneneinstrahlung ab und entlastet so das Stromnetz.

Über Power World

Power World ist ein weltweit führender Innovator im Bereich der intelligenten Wärmepumpentechnologie. Mit über 22 Jahren Erfahrung in der Ingenieurskunst hat das Unternehmen Tausende hocheffiziente Anlagen in ganz Europa und Asien geliefert. Power World unterhält in Deutschland ein 5.000 Quadratmeter großes Schulungszentrum und Lager und verfügt über Keymark- und ERP-Zertifizierungen. Power World bietet zukunftssichere Energielösungen für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe und treibt damit den Übergang zu einem dekarbonisierten Heizungsnetz voran. Schauen Sie sich Power World an, bevor Sie Ihren nächsten OEM-/ODM-Partner unter Vertrag nehmen.

Veranstaltungsdetails zur

Ausstellung: Intersolar Europe 2026

Veranstaltungsort: Messegelände, 81823 München, Deutschland

Stand: Halle B5, Stand B5.555

Termine: 23. bis 25. Juni 2026

Ausführliche technische Daten und weitere Produktinformationen finden Sie unter: https://www.powerworldhp.com/ Contact: info@powerworldhp.com

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