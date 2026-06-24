adidas Aktie gut behauptet +1,81 % - 24.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von adidas. Sie steigt um +1,81 % auf 174,45€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adidas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 174,45€, mit einem Plus von +1,81 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +28,83 % bei adidas.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -1,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,70 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,06 % gewonnen.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,41 % 1 Monat +8,70 % 3 Monate +28,83 % 1 Jahr -13,89 %

Informationen zur adidas Aktie

Stand: 24.06.2026, 12:51 Uhr

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,41 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von adidas

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. PUMA notiert im Plus, mit +3,83 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,73 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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