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    NFON AG 2026: Hauptversammlung setzt Kurs auf Profitabilität und KI-Wachstum

    NFON zieht Bilanz: Auf der Hauptversammlung 2026 bestätigt die Mehrheit Kurs, Kennzahlen und KI-Strategie – und gibt grünes Licht für die nächste Wachstumsphase.

    NFON AG 2026: Hauptversammlung setzt Kurs auf Profitabilität und KI-Wachstum
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • NFON AG hat am 24. Juni 2026 die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 abgehalten; 88,33% des Grundkapitals waren vertreten; alle Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen.
    • Geschäftsjahr 2025: Umsatz 89,1 Mio. EUR, wiederkehrende Umsätze 82,0 Mio. EUR.
    • Bereinigtes EBITDA 12,6 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 14,2%; Free Cash Flow 4,3 Mio. EUR.
    • NFON Next 2027 bleibt auf Kurs; Fokus auf KI-gestützte Lösungen, insbesondere Intelligent Assistant und Kundenengagement zur Monetarisierung innovativer Lösungen.
    • Aussagen von Vorstand/Finanzen: CEO Andreas Wesselmann betont fundamentalen Wandel durch KI; CFO Alexander Beck hebt Profitabilität, Cashflow und Liquidität hervor und betont finanziellen Spielraum für Innovation.
    • Positionierung/Ausblick: NFON als europäischer KI-gestützter Anbieter von Businesskommunikation mit integrierter Plattform und DSGVO-Konformität; NFON Next 2027 zielt auf nachhaltiges Wachstum, technologische Differenzierung und operative Exzellenz; Abstimmungsergebnisse online im Investor Relations-Bereich abrufbar.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, bei NFON ist am 24.06.2026.

    Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,02 % im Plus.


    NFON

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    -82,38 %
    ISIN:DE000A0N4N52WKN:A0N4N5
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