argenx Aktie überzeugt mit Kursplus - 24.06.2026

Die argenx Aktie konnte bisher um +3,25 % auf 774,20€ zulegen. Das sind +24,40 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die argenx Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 774,20€, mit einem Plus von +3,25 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +29,51 % bei argenx.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die argenx Aktie damit um -0,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,11 %. Im Jahr 2026 gab es für argenx bisher ein Plus von +5,29 %.

Während argenx heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %. Damit gehört argenx heute zu den auffälligeren Werten.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,59 % 1 Monat +9,11 % 3 Monate +29,51 % 1 Jahr +59,13 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 24.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 62 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,42 Mrd.EUR € wert.

Nach ihrem Rekordhoch am Vortag haben die Aktien von Argenx zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Die Papiere des niederländischen Antikörperspezialisten sackten zeitweise um mehr als 6,5 Prozent ab auf fast 759 Euro. Zuletzt kosteten sie …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Biogen, UCB und Co.

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. UCB notiert im Plus, mit +0,48 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +0,72 %.

argenx Aktie jetzt kaufen?

Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.