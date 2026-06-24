Bärenattacke Gold fällt auf 4.055,83 USD

-1,44 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,41 % 1 Monat -10,52 % 3 Monate -7,02 % 1 Jahr +22,75 %

Heftiger Druck auf Gold: Das Edelmetall sinktauf 4.055,83und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.324,56USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.055,83USD ein Wert von 30.620,2USD geworden – ein Gewinn von +206,20 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Gold: Langfristig werden Kursziele von ca. 4.200–6.000 USD genannt, und Edelmetalle werden als Absicherung gesehen. Andere Beiträge warnen vor einer Baisse bzw. betonen Bodenbildung. Insgesamt dominiert eine vorsichtige Zuversicht mit abwechselnden Impulsen; der Kurs zeigte in den letzten 14 Tagen Volatilität.