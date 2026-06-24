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    Vanguard-Analyse

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    ETF-Anleger: Trotz ständigem Crash-Timing machte er +340% mit diesem Trick!

    Viele Anleger zögern bei größeren Anlagesummen in Welt-ETFs aus Angst vor schlechtem Timing. Vanguard zeigt: Selbst wer immer vor dem Crash investiert, profitiert langfristig. Langfristiges Investieren schlägt Timing!

    Vanguard-Analyse - ETF-Anleger: Trotz ständigem Crash-Timing machte er +340% mit diesem Trick!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Angst frisst Rendite auf. Eine Analyse im "Vanguard Portfolio Check 2026" zeigt, warum das Warten auf den perfekten Einstieg teuer werden kann. Der größte Vermögensverwalter der Welt hat berechnet, wie sich das Vermögen eines fiktiven Anlegers entwickelt hätte, der seit 1997 jedes Mal kurz vor einem historischen Crash in einen Indexfonds auf den FTSE All-World Index investiert hätte.

    Die Ausgangslage klingt wie ein Albtraum: Sieben Investments von jeweils rund 6.429 Euro, insgesamt 45.000 Euro, wurden vor der Asienkrise (1997), vor der Rubelkrise (1998), vor dem Dot-Com-Crash (2000), vor der Finanzkrise (2007/2008), vor dem Corona-Crash (2020), dem Ukraine-Krieg (2022) und dem US-Zollerlass 2025 getätigt.

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    Doch die Bilanz dreht die Angst vor schlechtem Timing auf den Kopf. Bis Ende Februar 2026 wären aus den 45.000 Euro rund 199.000 Euro geworden. Das entspricht einem Wachstum von 340 Prozent! Auf einem hypothetischen Sparkonto wären aus denselben Einzahlungen hingegen nur knapp 60.000 Euro geworden. Grundlage ist der EZB-Einlagenzins mit durchschnittlich rund 1,8 Prozent pro Jahr, Kosten und Steuern sind nicht berücksichtigt.


    Quelle: Der Vanguard Portfolio Check 2026 (Seite 25) 

    Der entscheidende Punkt ist: Der Pechvogel verkaufte nie. Er hielt die Rückschläge aus und ließ dem Depot Zeit zur Erholung. Genau das machte aus schlechtem Timing am Ende das bessere Investment.

    Die Botschaft ist für Anleger zwar unbequem, aber eindeutig: Wer ewig auf den perfekten Moment wartet, riskiert, überhaupt nicht zu investieren. Die Vergangenheit garantiert natürlich keine künftigen Gewinne. Doch die Rechnung von Vanguard zeigt, wie Disziplin, breit gestreute Investitionen in Welt-ETFs und der Zinseszinseffekt selbst ein schlechtes Timing ausgleichen können.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 164,5EUR auf Stuttgart (24. Juni 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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