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    APA ots news

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    Sicher ins Wasser: Allianz und Österreichischer...

    Für Sie zusammengefasst
    • 137.000 Kinder und Jugendliche können nicht schwimmen
    • Allianz und OSV verlosen Schwimmkurse für 5–10
    • Kurse ab Juli 2026 in Tirol und Kärnten später weitere
    APA ots news - Sicher ins Wasser: Allianz und Österreichischer...
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    APA ots news: Sicher ins Wasser: Allianz und Österreichischer Schwimmverband verlosen kostenlose Kinderschwimmkurse

    Wien (APA-ots) - - Rund 137.000 Kinder und Jugendliche hierzulande können nicht
    schwimmen - Allianz und Österreichischer Schwimmverband setzen daher gemeinsam ein Zeichen

    - Kostenlose Anfängerschwimmkurse für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren werden verlost - Anmeldungen sind ab sofort möglich

    - Ab Juli 2026 starten Kurse in ganz Österreich, die ersten Termine finden in Tirol und Kärnten statt, Oberösterreich und die Steiermark folgen im September

    Sommerzeit ist Badezeit. Doch für viele Kinder in Österreich ist das kühle Nass kein sicherer Ort: Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) aus dem Jahr 2025 können 137.000 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren nicht schwimmen, weitere 76.000 nur unsicher. Fehlender Schulschwimmunterricht, mangelnde Infrastruktur und wenig familiäre Schwimmerfahrung zählen zu den Hauptursachen. Gleichzeitig stellen die Kosten für private Schwimmkurse viele Familien vor eine finanzielle Hürde. Die Allianz und der Österreichische Schwimmverband (OSV) starten daher gemeinsam eine Initiative: Sie verlosen kostenlose Schwimmkurse für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren.

    "Schwimmen zu können, kann Leben retten. Deshalb ist es uns als Allianz besonders wichtig, Familien zu unterstützen, die sich keine privaten Schwimmkurse leisten können. Gemeinsam mit dem Österreichischen Schwimmverband möchten wir dazu beitragen, dass Kinder den Sommer ohne Angst vor dem Wasser genießen können", sagt René Brandstötter, Vertriebsvorstand (CSO) der Allianz Österreich .

    "Die Zahlen der KFV-Studie sind alarmierend und sie zeigen, dass wir als Gesellschaft handeln müssen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Allianz, die es uns ermöglicht, Schwimmkurse genau dort hinzubringen, wo sie gebraucht werden: zu Kindern, die sonst keinen Zugang hätten. Wasser kennenlernen, Wasser lieben - das ist unser Ziel", so Arno Pajek, Präsident des Österreichischen Schwimmverbands .

    Zwtl.: Lernen im eigenen Tempo - spielerisch und in kleinen Gruppen

    Die Anfängerschwimmkurse richten sich ausschließlich an Nichtschwimmer:innen und werden bewusst in kleinen Gruppen von 5 bis 10 Kindern durchgeführt. Ziel ist es, Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen, sie spielerisch an das Tauchen und Springen vom Beckenrand heranzuführen und ihnen beizubringen, sich sicher und ohne Hilfsmittel im Wasser zu bewegen. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Erlernen der richtigen Atmung im Wasser. Die Kurse finden ohne Begleitung der Eltern statt - so können die Kinder leichter Selbstständigkeit und Vertrauen im Wasser entwickeln. Da Kinder unterschiedlich schnell lernen, wird jedem Kind die notwendige Zeit gegeben, in seinem eigenen Tempo Fortschritte zu machen.

    Zwtl.: Für Schwimmkurs registrieren und gewinnen

    Eltern können ihre Kinder im Alter von 5-10 Jahren online auf der Website der Allianz für einen Schwimmkurs in ihrer Nähe registrieren. Die Registrierung stellt keine verbindliche Zusage dar. Die verfügbaren Kursplätze werden unter allen Anmeldungen per Zufallsprinzip verlost.

    Pro Standort werden zeitgleich 1 bis 3 Kurse - organisiert über den Österreichischen Schwimmverband - angeboten. Als zusätzliches Highlight erhalten alle teilnehmenden Kinder ein Goodiebag mit Schwimmhaube, Handtuch, Trinkflasche und Drybag.

    Im Rahmen des internationalen MoveNow-Programms der Allianz wird das OSV-Projekt (Österreichischer Schwimmverband) finanziert. MoveNow stärkt die nächste Generation durch Bewegungsinitiativen - für mehr Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl. In Österreich fließt dieses Engagement in Schwimmkurse mit dem OSV, der für qualitätsgesicherten Schwimmunterricht mit qualifizierten Lehrpersonen, hohen Standards und starken Partnern steht.

    Zwtl.: Termine in den Bundesländern

    Insgesamt sind österreichweit bereits folgende Kurse fixiert:

    - Ebbs (Tirol): 13.-17.07.2026

    - Spittal/Drau (Kärnten): 13.-17.07.2026

    Anmeldefenster folgt:

    - Rohrbach (Oberösterreich): 20.9., 26.9., 27.9., 3.10. und 4.10.2026

    - Linz (Oberösterreich): 30.9., 7.10., 14.10., 21.10. und 4.11.2026

    - Graz (Steiermark): 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. und 5.12.2026

    Weitere Termine werden laufend auf der Website der Allianz ergänzt.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    Allianz Österreich
    Dr. Thomas Gimesi
    Telefon: +43 676 878 222 914
    E-Mail: presse@allianz.at
    Website: https://www.allianz.at/

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0127 2026-06-24/13:00







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