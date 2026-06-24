JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Während der E-Autobauer massiv in den humanoiden Allzweckroboter Optimus und den Hochlauf des Cybertruck investiere, seien die kurzfristig wichtigsten Kurstreiber der Fahrzeugabsatz, die weltweiten Zulassungen für autonomes Fahren sowie die Beseitigung von Engpässen beim Ausbau des Robotaxi-Geschäfts in den USA, schrieb Rajat Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:09 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 338,2EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Rajat Gupta

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 475

Kursziel alt: 475

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 475,00 $ , was eine Steigerung von +23,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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