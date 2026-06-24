JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Während der E-Autobauer massiv in den humanoiden Allzweckroboter Optimus und den Hochlauf des Cybertruck investiere, seien die kurzfristig wichtigsten Kurstreiber der Fahrzeugabsatz, die weltweiten Zulassungen für autonomes Fahren sowie die Beseitigung von Engpässen beim Ausbau des Robotaxi-Geschäfts in den USA, schrieb Rajat Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 338,2EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 475
Kursziel alt: 475
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 475
Kursziel alt: 475
Währung: USD
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