Humanoid Global baut seine Asien-Strategie über eine strategische Partnerschaft mit Stellar Bridge Group weiter aus

Vancouver, BC & Singapur – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, gibt mit Freude die Unterzeichnung einer neuen unverbindlichen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MoU“) mit der Firma Stellar Bridge Group Pte. Ltd. („Stellar Bridge“) bekannt. Stellar Bridge ist eine auf strategische Beratungen spezialisierte Firma mit Sitz in Singapur, die in ganz Asien tätig ist. In dieser MoU werden die wechselseitigen Absichten der beiden Unternehmen zur Gründung einer strategischen Partnerschaft für die Identifizierung, Evaluierung und Entwicklung von Investmentchancen mit Bezug zur humanoiden Robotik und/oder verkörperten KI festgeschrieben.

Die MoU ist ein bedeutender Meilenstein in der Asien-Strategie von Humanoid Global, der aus Sicht des Unternehmens dazu beitragen wird, tiefer in den Markt vorzudringen, eine größere Anzahl an Transaktionsmöglichkeiten zu generieren und die regionale Präsenz in Großchina und Südostasien weiter auszubauen.

„Asien entwickelt sich zunehmend zu einer bedeutenden Drehscheibe der Innovation im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz“, so Wendy Wang, Partner bei Stellar Bridge Group. „Stellar Bridge wird sein regionales Netzwerk und seine Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Beratung in diese Partnerschaft einbringen, um Hilfestellung bei der Erschließung strategischer Chancen zu bieten und das internationale Wachstum innovativer Unternehmen in ganz Asien zu fördern.“

Wichtigste Inhalte der MoU

- Expansion in Asien: Stellar Bridge hat die Absicht, potenzialreiche Unternehmen und Technologieanwendungen im Bereich der humanoiden Robotik und künstlichen Intelligenz zu ermitteln, die mit den strategischen Zielsetzungen von Humanoid Global im Einklang stehen.

- Gemeinsame Entwicklung von Chancen: Beide Parteien haben die Absicht, ihr Know-how im Bereich Market Intelligence und ihre Ressourcen zu bündeln, um gemeinsam entsprechende Geschäftschancen zu sondieren. Ziel ist es, ein erstklassiges grenzüberschreitendes Portfolio aufzubauen und innovativen Firmen die internationale Expansion zu erleichtern.

- Strategisches Co-Investment: Im Rahmen der MoU wird eine mögliche Sondierung von kombinierten Anlageinstrumenten oder gemeinsamen Strukturen in Erwägung gezogen. Stellar Bridge wird sein starkes regionales Netzwerk und Humanoid Global sein Know-how im Kapitalmarktsektor einbringen, um die Entwicklung der vielversprechendsten Technologiefirmen Asiens zu unterstützen.

- Beratung und Infrastruktur: Stellar Bridge hat die Absicht, Hilfestellung bei der strukturellen Ausgestaltung von Transaktionen, bei der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen auf regionaler Ebene sowie der Vermittlung von Kontakten zu bieten und nachhaltige Beratungsleistungen zu erbringen, um das strategische und operative Wachstum der Firmen im Portfolio des Unternehmens zu unterstützen.

Gemäß der MoU hat Stellar Bridge die Absicht, dem Unternehmen potenzielle Übernahme-, Finanzierungs- und Joint-Venture-Vereinbarungen oder sonstige Geschäftsabschlüsse zu vermitteln, wobei die konkreten Vergütungsbedingungen für eine solche Vermittlung zwischen dem Unternehmen und Stellar Bridge vor der Heranführung der vermittelten Firmen an das Unternehmen zu vereinbaren sind.

„Es freut uns sehr, dass wir unsere partnerschaftliche Beziehung zu Stellar Bridge formalisieren konnten. Das starke Netzwerk der Firma in Asien und ihre grenzüberschreitenden Beratungskompetenzen stärken das potenzielle internationale Wachstum von Humanoid Global im Bereich Robotik und KI ganz erheblich“, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Im Rahmen unserer Zusammenarbeit wollen wir für die nächste Generation von Technologieführern neue Horizonte der Innovation, Kapitalallokation und globalen Integration erschließen.“

Über Stellar Bridge Group

Stellar Bridge Group Pte. Ltd. ist eine in Singapur ansässige Firma für strategische Beratungen, die Unternehmen bei ihrem internationalen Wachstum und ihrer grenzüberschreitenden Expansion unterstützt. Das Unternehmen bietet Beratungsleistungen an, zu denen u.a. Markteintrittsstrategien, internationale Strukturierungen, Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung sowie Beratung bei grenzüberschreitenden Transaktionen in ganz Asien zählen. Stellar Bridge arbeitet außerdem mit Partnern zusammen, um strategische Investmentchancen und Kooperationen zu ermitteln und auszubauen, mit denen die internationale Expansion erleichtert wird.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Vorgaben und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

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Shahab Samimi

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IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Shahab Samimi

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Die Humanoid Global Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 0,145EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.