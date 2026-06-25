180 % Kursplus: Diese Aktie legt ein KI-Comeback hin

Die Analysten nahmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung auf und vergeben ein Kursziel von 12 US-Dollar.

BlackBerry galt lange Zeit als eines der prominentesten Beispiele für einen Technologiekonzern, der den Wandel des Marktes verpasst hat. Nun sieht das Investmenthaus Stifel den kanadischen Technologiekonzern als einen der unterschätztesten Profiteure des boomenden Marktes für Künstliche Intelligenz.

Besonders optimistisch äußerte sich Stifel-Analyst Suthan Sukumar. "Der Markt definiert BlackBerry noch immer falsch", schrieb Sukumar. Statt eines ehemaligen Smartphone-Herstellers sei das Unternehmen heute eine unverzichtbare Softwareplattform innerhalb der sogenannten "Physical AI"-Infrastruktur.

Darunter versteht man KI-Anwendungen, die nicht nur digitale Prozesse steuern, sondern direkt mit physischen Systemen interagieren – beispielsweise in Fahrzeugen, Robotern, Fabriken oder medizinischen Geräten.

QNX wird zum Herzstück der Wachstumsstrategie

Im Mittelpunkt der Investmentthese steht die Softwareplattform QNX. Das Betriebssystem wird bereits seit Jahrzehnten in sicherheitskritischen Umgebungen eingesetzt und hat sich in zahlreichen Branchen etabliert.

BlackBerry richtet seine Unternehmensstrategie zunehmend auf QNX aus und positioniert die Plattform als zentrale Infrastruktur für die Automobilindustrie, industrielle Automatisierung, Robotik und das Gesundheitswesen.

Die Software steuert Systeme in Echtzeit und muss selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Während moderne KI-Modelle auf Wahrscheinlichkeiten basieren und Fehler machen können, muss die darunterliegende Steuerungsebene jederzeit fehlerfrei arbeiten.

Genau hier sieht Stifel den entscheidenden Wettbewerbsvorteil von BlackBerry.

Aktie bereits mit spektakulärer Rallye

Die Börse hat die strategische Neuausrichtung bereits honoriert. In den letzten 3 Monaten ist die BlackBerry-Aktie über 180 Prozent gestiegen und gehört damit zu den stärksten Technologie-Werten des Jahres.

Analystenkonsens überwiegend positiv

Die optimistische Einschätzung von Stifel ist an der Wall Street keine Ausnahme. Daten von LSEG zufolge stufen sechs der sieben Analysten, die die BlackBerry-Aktie derzeit beobachten, den Titel mit "Buy" oder "Strong Buy" ein.

Quartalszahlen voraus

Als nächstes Rücken die anstehenden Quartalszahlen in den Mittelpunkt. BlackBerry wird seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 am Donnerstag vor Börsenbeginn in den USA vorlegen. Analysten erwarten im Durchschnitt einen Umsatz von 137,7 Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 0,03 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar