Roubini, ein langjähriger Krypto-Skeptiker, ist Mitautor eines Whitepapers und unterstützt das neue „Digital Reserve Asset" von Atlas

Atlas wird USAFi, das erste regulierte, genehmigungsfreie Wertpapier, im Rahmen des VARA-Rahmenwerks in Dubai auf den Markt bringen

Dr. Nouriel Roubini, seit langem einer der prominentesten Kritiker von Kryptowährungen, unternimmt einen ersten Schritt in Richtung digitaler Vermögenswerte und ist Mitautor des Whitepapers – https:/usafi.to –, in dem USAFi, ein Digital Reserve Asset einer neuen Klasse von Atlas, definiert wird.

–, in dem USAFi, ein Digital Reserve Asset einer neuen Klasse von Atlas, definiert wird. USAFi ist als weltweit erstes reguliertes, genehmigungsfreies Wertpapier positioniert: ein zugangsfreier ERC-20-Token, der durch einen bei der SEC registrierten und an der NASDAQ notierten ETF gedeckt ist.

USAFi wird in Q3 2026 unter der Aufsicht der VARA in Dubai an den Start gehen. Das Projekt basiert auf dem Asset Referenced Virtual Asset Rulebook der VARA und wird regulierte Sicherheiten auf institutionellem Niveau in genehmigungsfreie Blockchains einbringen.

DUBAI, VAE, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Capital Team Inc. und seine Tochtergesellschaft in Dubai, Atlas AI Labs (zusammen „Atlas"), haben heute ein gemeinsam mit Dr. Nouriel Roubini verfasstes Whitepaper veröffentlicht, in dem der Wandel der Weltwirtschaft hin zum Technodollar und die von Atlas für diesen Übergang geschaffene, KI-gestützte Reserveinfrastruktur beschrieben werden. Roubini gilt als einer der schärfsten Kritiker von Kryptowährungen weltweit. Mit dieser Veröffentlichung unternimmt er einen ersten Schritt in den Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Dr. Nouriel Roubini, Chief Economist und Mitbegründer von Atlas Capital Team Inc., erklärte: „Wir erleben derzeit die gefährlichste Zeit für Sparer seit einer Generation. Handelskriege, die Gefahr von Konflikten auf den wichtigsten Seewegen der Welt, Sanktionen und anhaltende Inflation untergraben still und leise den Wert der Ersparnisse der Menschen – und all dies liegt außerhalb der Kontrolle des Einzelnen. Ich habe jahrelang argumentiert, dass die meisten digitalen Vermögenswerte keinen Schutz davor bieten, da ihnen keine realen Vermögenswerte zugrunde liegen. Was Atlas aufgebaut hat, ist anders: eine Reserve, die breit gestreut ist über US-Staatsanleihen, Gold, Lebensmittel und strategische Rohstoffe, Verteidigung, Cybersicherheit sowie andere Branchen, die durch KI neu gestaltet werden. Sie ist darauf ausgelegt, ihren Wert zu bewahren, wenn ein einzelner Markt zusammenbricht – und genau das ist es, was man in einer Zeit braucht, die eher von Schocks als von Ruhe geprägt ist. Aus diesem Grund habe ich meine Haltung geändert und möchte mich daran beteiligen, anstatt zu kritisieren. Dies ist ein Instrument, das für die Welt geschaffen wurde, wie sie tatsächlich ist, und nicht für die Welt, wie wir sie uns wünschen."