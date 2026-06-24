Börsen Update
Börsen Update Europa - 24.06. - MDAX schwach -1,32 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.661,40 PKT und verliert bisher -1,00 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +4,36 %, Symrise +3,13 %, Bayer +3,01 %
Flop-Werte: Rheinmetall -19,18 %, RWE -2,14 %, E.ON -1,85 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:37) bei 31.829,07 PKT und fällt um -1,32 %.
Top-Werte: TKMS +14,03 %, PUMA +3,39 %, Deutsche Lufthansa +2,48 %
Flop-Werte: Deutz -6,77 %, RENK Group -6,26 %, Nordex -5,19 %
Der TecDAX steht bei 3.879,50 PKT und verliert bisher -0,64 %.
Top-Werte: Qiagen +2,09 %, Sartorius Vz. +1,90 %, PVA TePla +1,32 %
Flop-Werte: Nordex -5,19 %, HENSOLDT -5,15 %, ATOSS Software -3,71 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.216,70 PKT und verliert bisher -0,18 %.
Top-Werte: argenx +3,49 %, Bayer +3,01 %, Air Liquide +2,52 %
Flop-Werte: Rheinmetall -19,18 %, EssilorLuxottica -3,98 %, ENI -2,52 %
Der ATX bewegt sich bei 6.466,88 PKT und fällt um -1,26 %.
Top-Werte: DO & CO +1,15 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,90 %, Wienerberger -0,47 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,66 %, voestalpine -2,85 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,85 %
Der SMI steht bei 14.063,47 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +3,73 %, Kuehne + Nagel International +3,55 %, Givaudan +2,89 %
Flop-Werte: Holcim -1,64 %, Partners Group Holding -1,11 %, Zurich Insurance Group -0,76 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.370,14 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Air Liquide +2,52 %, Pernod Ricard +2,43 %, L'Oreal +2,13 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,98 %, Thales -2,58 %, Euronext -2,51 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:30:29) bei 3.149,77 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Alfa Laval +1,70 %, Securitas Shs(B) +1,43 %, Skanska (B) +1,20 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,86 %, Nordea Bank Abp -1,58 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,45 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.200,00 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +5,04 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,82 %, Coca-Cola HBC +2,33 %
Flop-Werte: Viohalco -1,53 %, Jumbo -0,93 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,89 %
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