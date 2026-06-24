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    Besonders beachtet!

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    Nordex Aktie deutlicher Kursrutsch - 24.06.2026

    Am 24.06.2026 ist die Nordex Aktie, bisher, um -5,19 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie deutlicher Kursrutsch - 24.06.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Wie hat sich die Nordex-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Nordex Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,19 % im Minus. Die Talfahrt der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 43,51, mit einem Minus von -5,19 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,27 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +14,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nordex eine positive Entwicklung von +58,02 % erlebt.

    Während Nordex deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,64 %. Damit gehört Nordex heute zu den auffälligeren Werten.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,43 %
    1 Monat +7,76 %
    3 Monate +3,27 %
    1 Jahr +175,60 %
    Stand: 24.06.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,35 Mrd.EUR € wert.

    Erneuerbare Energien sind Jobmotor - Gefahr droht


    Die Zahl der Beschäftigten in der Branche der erneuerbaren Energien hat einer Studie zufolge einen Rekord erreicht: 2025 waren hier rund 436.000 Personen tätig - fast vier Prozent mehr als im bisher besten Jahr 2023, wie die Bertelsmann Stiftung …

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Nordex: Achtung, Abendstern!


    Zuletzt hatte die Nordex-Aktie rasant zugelegt, das bisherige Jahreshoch bei 51,70 Euro war bereits in Schlagdistanz. Doch gestern ging die Fahrt rückwärts. Ein schwacher Tag wäre eigentlich kein Problem – wenn dabei ein „Evening Star“ entsteht, kann er aber eines werden.

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -4,94 %
    +14,29 %
    +6,25 %
    +4,08 %
    +174,52 %
    +334,66 %
    +188,51 %
    +138,81 %
    +383,11 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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