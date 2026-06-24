GOLDMAN SACHS stuft Prosus auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 41 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft habe in seinem Brief an die Aktionäre Mitte Mai schon viel vorweggenommen, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Ende Juni. Er passte sein Kursziel an die aktuellen Portfoliobewertungen und Währungsfluktuationen an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 37,59EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: neutral
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