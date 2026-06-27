Trump setzt auf Quanten: Die nächste KI-Rallye könnte starten

Quantencomputer sind in der Lage, Probleme viel schneller zu lösen als herkömmliche Supercomputer, weshalb sie für Länder auf der ganzen Welt immer wichtiger werden. Trump unterzeichnete eine zweite Exekutivanordnung, die Behörden und Sicherheitsexperten der Regierung anweist, sich auf Quantensysteme vorzubereiten, die herkömmliche Verschlüsselungen schneller umgehen können als bisher angenommen. Ziel ist es, die Sicherheitssysteme in Regierung und Privatwirtschaft zu stärken, damit fortgeschrittene Quantenhacker kritische Infrastrukturen nicht lahmlegen können.

Präsident Donald Trump hat seine Bemühungen zur Förderung der aufstrebenden Quantencomputerindustrie beschleunigt und zwei Exekutivverordnungen unterzeichnet, die darauf abzielen, die Entwicklung fortschrittlicher Quantencomputer zu beschleunigen und die damit verbundenen Sicherheitsbedrohungen zu mindern. Eine der vom Präsidenten am Montag unterzeichneten Anordnungen weist Bundesbehörden, darunter das Energieministerium, an, mit der Privatwirtschaft und der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, um bis 2028 einen Quantencomputer zu entwickeln, der leistungsstark genug ist, um wissenschaftliche Forschung zu betreiben. Solche Meilensteine ​​gelten als entscheidend, um zu zeigen, dass die Technologie praktische Anwendungsmöglichkeiten hat.

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Die Aufträge fallen zeitlich mit der Vergabe von Milliarden US-Dollar an Fördermitteln des US-Handelsministeriums für Quantenunternehmen und einem Investitionsboom des Privatsektors zusammen, an dem Unternehmen wie IBM, Microsoft und Google beteiligt sind. Die Unternehmen setzen auf einen vielversprechenden Sektor, der die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz ergänzen kann. "Wir werden wie nie zuvor in die amerikanische Führungsrolle im Bereich der Quantentechnologie investieren", sagte Trump bei der Unterzeichnungszeremonie der Anordnungen und fügte hinzu, dass diese die Führungsposition der Nation in diesem Sektor weiter ausbauen würden. Die jüngsten Anordnungen bauen auf bestehenden staatlichen Investitionen in diesem Sektor auf, die bis in Trumps erste Amtszeit zurückreichen.

Zu den Branchenführern, die an der Veranstaltung im Oval Office am Montag teilnahmen, gehörten IBM-Chef Arvind Krishna und Ruth Porat, Präsidentin des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Technologiekonzerne und unzählige Startups wetteifern um den Bau immer größerer Quantensysteme mit dem Ziel, Computer einzusetzen, die herkömmliche Rechner dauerhaft übertreffen. Die Aktien vieler Quantenunternehmen sind in den letzten Monaten stark gestiegen, doch Skeptiker warnen, dass die Technologie noch erhebliche Hürden überwinden muss, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Die Regierung hofft, dass das ambitionierte Ziel, bis 2028 ein System für wissenschaftliche Forschung bereitzustellen, als Grundlage für größere Systeme dienen wird, die Aufgaben für Unternehmen übernehmen können, so ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses.

Die Anordnung zur Förderung der Quantenaktivität beauftragt das Energieministerium, das umfangreiche Quantenforschung betreibt, die technischen Spezifikationen zu ermitteln, die zur Messung dieses Ziels erforderlich sind. Trump wies das Handels- und das Verteidigungsministerium außerdem an, innerhalb der nächsten fünf Jahre Quantensensoren einzusetzen, die mithilfe der Quantenmechanik Alternativen zu herkömmlichen GPS-Systemen bieten. Die Technologie könnte fortschrittliche Anwendungen in der Weltraumforschung und in Kriegen ermöglichen, in denen GPS-Störungen weit verbreitet sind.

Die auf Sicherheit ausgerichtete Exekutivanordnung weist die Behörden an, bis 2031 Systeme zu entwickeln, die gegen quantenbasierte Hacking-Angriffe resistent sind – ein früheres Ziel von 2035, das unter der Biden-Administration festgelegt worden war – und räumt Übergangsplänen zur Absicherung kritischer Infrastrukturen wie Versorgungsunternehmen und Wasserwerke Priorität ein. Rebecca Krauthamer, Geschäftsführerin von QuSecure, einem Unternehmen für Quantensicherheit, sagte, wie das Wall Street Journal berichtet: "Diese Exekutivanordnung ist wichtig, weil sie einen konkreten Termin für einen Sicherheitsübergang festlegt, der nicht länger theoretisch bleiben kann. Am Montagmorgen kündigte der offizielle Account des Weißen Hauses (White House X) die bevorstehenden Erlasse an: "Das Weiße Haus wird heute Q-Posts veröffentlichen…", offenbar eine Anspielung auf das Nachrichtenformat der QAnon-Verschwörungstheoriegruppe. Nach einer längeren Pause hieß es weiter: "Und mit Q meinen wir Quanten."

Für Anleger ist die Botschaft aus Washington klar: Quantencomputing soll nicht länger nur ein Forschungsthema bleiben, sondern zu einer strategischen Industrie werden. Die USA setzen dabei auf eine Mischung aus staatlicher Nachfrage, direkten Fördermitteln, Lieferkettenpolitik und Sicherheitsdruck. Das kann der Branche Rückenwind geben – vor allem Unternehmen, die bereits mit Regierungsstellen, Forschungslaboren oder kritischer Infrastruktur arbeiten. Gleichzeitig bleibt der Sektor hochspekulativ: Zwischen politischem Rückenwind und kommerziell belastbaren Quantencomputern liegt weiterhin ein weiter technologischer Weg.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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