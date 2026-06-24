🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP/Risse an A380-Flügeln

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    16 Jets müssen überprüft werden

    Für Sie zusammengefasst
    • EASA ordnet Untersuchungen wegen Rissen an A380
    • 15 Emirates und 1 Qantas betroffen von Flügelrissen
    • Fünf A380 sofort prüfen und die übrigen nach 25 Zyklen
    ROUNDUP/Risse an A380-Flügeln - 16 Jets müssen überprüft werden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KÖLN/TOULOUSE (dpa-AFX) - Wegen verdächtiger Risse in wichtigen Flügelbauteilen müssen einige Passagierjets vom Typ Airbus A380 am Boden bleiben. Betroffen sind 15 Großraum-Flugzeuge der Gesellschaft Emirates und ein Jet der australischen Qantas.

    In einer Anweisung vom Montag hat die Europäische Luftfahrtbehörde EASA kurzfristige Untersuchungen angeordnet. Es bestehe die Gefahr, dass die "strukturelle Integrität" der Flügel reduziert sein könne, heißt es in der Anordnung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    181,82€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    204,60€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fünf Jets müssen sofort zum Test

    Fünf der doppelstöckigen Flugzeuge mit einer Spannweite von knapp 80 Metern müssen nun vor ihrem nächsten Passagierflug zum Check, die übrigen spätestens nach 25 Flugzyklen. Überführungsflüge zu entsprechenden Wartungseinrichtungen sind ohne Passagiere erlaubt. Die "Lufttüchtigkeitsanweisung" der Behörde wurde am Mittwoch wirksam.

    Die Risse an den Mittelspanten der Flügel waren laut einem Airbus-Sprecher bei Inspektionen entdeckt worden, die die EASA erst im vergangenen Jahr angeordnet hatte. Alle Flugzeuge mit einer ähnlichen Produktionsgeschichte seien erfasst worden. Airbus unterstütze die jetzt angeordneten Untersuchungen und werde gemeinsam mit EASA prüfen, ob Reparaturen notwendig seien.

    Lufthansa-Jets ohne Befunde

    Lufthansa teilte mit, dass bei ihren A380 keine Risse gefunden worden seien. Die Airline betreibt acht der Riesenflugzeuge, die sämtlich in München stationiert sind.

    Laut dem Branchenportal "Aerospace Global News" werden 15 der 16 Jets von der arabischen Emirates betrieben, die andere Maschine von der australischen Qantas. Diese Maschine befindet sich den Angaben zufolge gerade zur Wartung in Dresden.

    Emirates mit Abstand größter Betreiber

    Airbus hat den Bau des seit 2005 gebauten Riesenfliegers mangels neuer Bestellungen im Jahr 2021 nach 251 Exemplaren eingestellt. Mit Abstand größte Kundin ist die arabische Emirates mit 123 abgenommenen Jets, die aber nicht mehr alle fliegen.

    Die Lufthansa hatte ihre Maschinen des Typs während der Corona-Krise eingemottet und schon zuvor ihre Ausflottung geplant, weil sie auf den meisten Strecken schwierig auszulasten sind. Dass die vom Publikum geschätzten Riesenflieger immer noch in der Luft sind, liegt nicht zuletzt an der schleppenden Produktion neuer Flugzeuge.

    Schon früher Probleme mit den Flügeln

    Es sind nicht die ersten Probleme, die an ermüdeten Flügeln des größten Passagierflugzeugs der Welt mit teils mehr als 800 Sitzplätzen auftreten. Im Jahr 2012 ordnete die EASA flottenweite Inspektionen an, nachdem Risse an bestimmten Halterungen entdeckt worden waren. Airbus sah sich zu kostspieligen Umrüstungen gezwungen. Auch in späteren Jahren gab es noch Rissbildungen an anderen Bauteilen der Flügel./stw/ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 193,2 auf Tradegate (24. Juni 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +6,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -25,58 %/-14,95 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Risse an A380-Flügeln 16 Jets müssen überprüft werden Wegen verdächtiger Risse in wichtigen Flügelbauteilen müssen einige Passagierjets vom Typ Airbus A380 am Boden bleiben. Betroffen sind 15 Großraum-Flugzeuge der Gesellschaft Emirates und ein Jet der australischen Qantas. In einer Anweisung vom …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     