AT&S reitet die KI-Welle – Discount-Strategien

AT&S (AT0000969985) gehört zu den spektakulärsten Gewinnern im europäischen Technologiesektor. Hintergrund ist die Schlüsselrolle der Österreicher in der KI-Lieferkette: Hier ist AT&S europäischer Marktführer bei hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten – einer unverzichtbaren Verbindung zwischen Hochleistungschips und den Platinen in Rechenzentren, Servern und KI-Systemen. Da moderne KI-Chips immer komplexer werden, steigt die Nachfrage nach diesen Komponenten rasant. Mitte Juni hob AT&S seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an. Der Konzern erwartet nun ein Umsatzwachstum von 45 bis 55 Prozent, eine EBITDA-Marge von bis zu 37 Prozent sowie einen deutlich positiven operativen Free Cash Flow. Gleichzeitig wird die Produktion im malaysischen Kulim massiv ausgebaut, wo bis zu 2 Mrd. Euro investiert werden, abgesichert durch AMD und einem weiteren Technologiekonzern. Allerdings ist die Bewertung nach der Kursrally ambitioniert und setzt dauerhaft hohe Wachstumsraten voraus – Zertifikate ermöglichen ein Investment mit Sicherheitspuffer.

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank (DE000DN2N711) und dem Höchstbetrag (Cap) von 200 Euro bietet beim Preis von 162,20 Euro eine Renditechance von 37,80 Euro oder 50,1 (!) Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Im negativen Szenario Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 32,5 Prozent Puffer (Dezember)

Schließt die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap von 180 Euro, dann bringt das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DN2N703 zum Kaufpreis von 151,80 Euro einen Gewinn von ca. 28,20 Euro oder 39,2 Prozent p.a. Auch hier erfolgt im negativen Szenario eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 35,6 Prozent Puffer (März)

Das Cap des Discount-Zertifikats mit der ISIN DE000DN2N737 liegt ebenfalls bei 180 Euro. Beim Preis von 144 Euro errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 36 Euro oder 34 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.3.27 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Auch hier gibt’s im negativen Szenario eine Aktie.

ZertifikateReport-Fazit: AT&S profitiert vom KI-Boom und knappen Substratkapazitäten. Nach dem starken Kursanstieg sind jedoch hohe Erwartungen bereits eingepreist und Rückschläge jederzeit möglich. Wer sich daher lieber defensiv positionieren will, kann mit Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie zweistellige Jahresrenditen erzielen und moderate Kursrückgänge gut verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von AT&S-Aktien oder von Anlageprodukten auf AT&S-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de