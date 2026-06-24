Milliardenmarkt Adipositas: Der nächste Herausforderer für Novo und Lilly?

In der Studie erhalten gesunde Erwachsene mit einem Body-Mass-Index von mindestens 30 eine einmalige Injektion des Wirkstoffs oder ein Placebo unter die Haut. Untersucht werden vor allem Sicherheit, Verträglichkeit und die Verteilung des Medikaments im Körper. Zudem wollen die Forscher erste Hinweise auf mögliche Effekte beim Körpergewicht gewinnen.

Viking Therapeutics treibt seine Expansion im milliardenschweren Markt für Adipositas-Therapien voran. Das Biotech-Unternehmen hat den Start einer Phase-1-Studie mit dem experimentellen Wirkstoff VK3019 bekanntgegeben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte zuvor den entsprechenden Zulassungsantrag für die klinische Prüfung freigegeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Neuer Ansatz für die Gewichtsreduktion

VK3019 gehört zur Klasse der dualen Amylin- und Calcitonin-Rezeptor-Agonisten. Diese Wirkstoffe sollen Appetit und Stoffwechsel über mehrere Signalwege beeinflussen und könnten sowohl allein als auch in Kombination mit modernen GLP-1- oder GLP-1/GIP-Therapien eingesetzt werden.

"Der Start der Phase-1-Studie mit VK3019 stellt eine wichtige Erweiterung unseres Portfolios an neuartigen Therapien dar, die darauf abzielen, den Gewichtsverlustprozess für Patienten und ihre Ärzte zu optimieren", sagte Vorstandschef Brian Lian laut Mitteilung.

Lian verwies darauf, dass die Behandlung von Adipositas komplex sei und unterschiedliche Therapieansätze erfordere. "Die Erweiterung der potenziellen Behandlungsmöglichkeiten [ist] entscheidend, um den vielfältigen Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden, die eine sichere und nachhaltige Gewichtsabnahme anstreben."

Studien machen Hoffnung

Nach Angaben des Unternehmens lieferten vorklinische Untersuchungen vielversprechende Ergebnisse. In Studien mit Ratten und Mäusen reduzierten die Wirkstoffe die Nahrungsaufnahme deutlich. Nach 72 Stunden lag das Körpergewicht der behandelten Tiere um bis zu 8 Prozent unter dem der Kontrollgruppen.

Ob sich diese Effekte auf den Menschen übertragen lassen, muss nun die klinische Entwicklung zeigen.

VK2735 bleibt das wichtigste Programm

Parallel dazu arbeitet Viking weiter an seinem fortgeschrittenen Adipositas-Programm VK2735. Der duale GLP-1/GIP-Agonist befindet sich bereits in zwei Phase-3-Studien. Untersucht wird die Wirksamkeit bei Menschen mit Adipositas sowie bei Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes.

Zudem entwickelt das Unternehmen neben einer Injektionsform auch eine Tablettenvariante. Sollte diese erfolgreich sein, könnte VK2735 nach Angaben von Viking der erste oral verfügbare duale GLP-1/GIP-Agonist auf dem Markt werden.

Mit dem Start der VK3019-Studie baut Viking seine Pipeline damit weiter aus und positioniert sich noch breiter im Wettbewerb um den rasant wachsenden Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion. Die Branche wird derzeit von den Erfolgen der GLP-1-Pioniere Novo Nordisk und Eli Lilly geprägt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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