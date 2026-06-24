🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsViking Therapeutics AktievorwärtsNachrichten zu Viking Therapeutics

    Abnehm-Medikamente

    1145 Aufrufe 1145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardenmarkt Adipositas: Der nächste Herausforderer für Novo und Lilly?

    Viking Therapeutics startet die klinische Prüfung eines neuen Adipositas-Wirkstoffs. Damit wächst die Konkurrenz im Milliardenmarkt für Adipositas-Therapien.

    Abnehm-Medikamente - Milliardenmarkt Adipositas: Der nächste Herausforderer für Novo und Lilly?
    Foto: JoNel Aleccia - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Viking Therapeutics treibt seine Expansion im milliardenschweren Markt für Adipositas-Therapien voran. Das Biotech-Unternehmen hat den Start einer Phase-1-Studie mit dem experimentellen Wirkstoff VK3019 bekanntgegeben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte zuvor den entsprechenden Zulassungsantrag für die klinische Prüfung freigegeben.

    In der Studie erhalten gesunde Erwachsene mit einem Body-Mass-Index von mindestens 30 eine einmalige Injektion des Wirkstoffs oder ein Placebo unter die Haut. Untersucht werden vor allem Sicherheit, Verträglichkeit und die Verteilung des Medikaments im Körper. Zudem wollen die Forscher erste Hinweise auf mögliche Effekte beim Körpergewicht gewinnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    1.031,61€
    Basispreis
    7,47
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.183,20€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neuer Ansatz für die Gewichtsreduktion

    VK3019 gehört zur Klasse der dualen Amylin- und Calcitonin-Rezeptor-Agonisten. Diese Wirkstoffe sollen Appetit und Stoffwechsel über mehrere Signalwege beeinflussen und könnten sowohl allein als auch in Kombination mit modernen GLP-1- oder GLP-1/GIP-Therapien eingesetzt werden.

    "Der Start der Phase-1-Studie mit VK3019 stellt eine wichtige Erweiterung unseres Portfolios an neuartigen Therapien dar, die darauf abzielen, den Gewichtsverlustprozess für Patienten und ihre Ärzte zu optimieren", sagte Vorstandschef Brian Lian laut Mitteilung.

    Lian verwies darauf, dass die Behandlung von Adipositas komplex sei und unterschiedliche Therapieansätze erfordere. "Die Erweiterung der potenziellen Behandlungsmöglichkeiten [ist] entscheidend, um den vielfältigen Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden, die eine sichere und nachhaltige Gewichtsabnahme anstreben."

     

    Studien machen Hoffnung

    Nach Angaben des Unternehmens lieferten vorklinische Untersuchungen vielversprechende Ergebnisse. In Studien mit Ratten und Mäusen reduzierten die Wirkstoffe die Nahrungsaufnahme deutlich. Nach 72 Stunden lag das Körpergewicht der behandelten Tiere um bis zu 8 Prozent unter dem der Kontrollgruppen.

    Ob sich diese Effekte auf den Menschen übertragen lassen, muss nun die klinische Entwicklung zeigen.

    VK2735 bleibt das wichtigste Programm

    Parallel dazu arbeitet Viking weiter an seinem fortgeschrittenen Adipositas-Programm VK2735. Der duale GLP-1/GIP-Agonist befindet sich bereits in zwei Phase-3-Studien. Untersucht wird die Wirksamkeit bei Menschen mit Adipositas sowie bei Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes.

    Zudem entwickelt das Unternehmen neben einer Injektionsform auch eine Tablettenvariante. Sollte diese erfolgreich sein, könnte VK2735 nach Angaben von Viking der erste oral verfügbare duale GLP-1/GIP-Agonist auf dem Markt werden.

    Mit dem Start der VK3019-Studie baut Viking seine Pipeline damit weiter aus und positioniert sich noch breiter im Wettbewerb um den rasant wachsenden Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion. Die Branche wird derzeit von den Erfolgen der GLP-1-Pioniere Novo Nordisk und Eli Lilly geprägt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Abnehm-Medikamente Milliardenmarkt Adipositas: Der nächste Herausforderer für Novo und Lilly? Viking Therapeutics startet die klinische Prüfung eines neuen Adipositas-Wirkstoffs. Damit wächst die Konkurrenz im Milliardenmarkt für Adipositas-Therapien.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     