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    Aktien New York Ausblick

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    Nasdaq erholt sich vor Micron-Zahlen etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq vorbörslich 0,7 Prozent höher bei 29.538 Punkten
    • Micron Quartalszahlen nach Börsenschluss im Fokus
    • Aktien von Wendy's steigen knapp 21 Prozent als Meme
    Aktien New York Ausblick - Nasdaq erholt sich vor Micron-Zahlen etwas
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Aktienmärkten zeichnen sich am Mittwoch Gewinne ab. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,7 Prozent höher auf 29.538 Punkte. Er hatte am Vortag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gelitten. Den am Dienstag kaum bewegten Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,2 Prozent höher bei 51.755 Punkten.

    Die Anleger warten weiter gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron , die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Von ihnen erwarten sich Marktbeobachter Hinweise darauf, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

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    Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung bei Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus. Die Stimmung hellte sich zuletzt wieder auf: Nachdem die Titel am Dienstag gut 13 Prozent eingebüßt hatten, zeichnet sich eine Erholung um 4,8 Prozent ab. Im bisherigen Jahresverlauf steht immer noch mehr als eine Kursverdreifachung zu Buche.

    Die Aktien von Wendy's sprangen zuletzt noch um knapp 21 Prozent hoch. Dem Finanzmagazin Barron's zufolge könnten die Titel der Schnellrestaurantkette, die zuletzt ein Tief seit dem Jahr 2013 markiert hatten, zur nächsten Meme-Aktie werden. Hierbei kaufen Kleinanleger in auf sozialen Medien abgestimmten Aktionen Titel, um deren Kurse nach oben zu treiben - wie etwa in der Vergangenheit beim Videospiele-Händler Gamestop .

    Beim Börsenneuling SpaceX zeichnet sich vorbörslich ein Kursrückgang um ein Prozent ab. Damit würden sich die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns weiter stabil über dem Ausgabepreis von 135 Dollar sowie dem ersten Kurs von 150 Dollar behaupten. Sie waren in den ersten Handelstagen rasant gestiegen und anschließend fast genauso schnell wieder zurückgekommen - am Dienstag hatten sie sich wieder stabilisiert./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 18,75 auf Tradegate (24. Juni 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -23,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Bil..





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