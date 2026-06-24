356,70 € im Mai: So baut Aleks sein passives Einkommen weiter aus

Jeden Monat werfen wir einen Blick auf das Portfolio von Aleks von Northern Finance und analysieren, wie sich sein passives Einkommen aus Festzinsanlagen über mehrere Plattformen entwickelt.

Auch im Mai zeigt sich, wie laufender Cashflow über Festzinsanlagen entstehen kann: Aleks erzielte über verschiedene Anbieter 356,70 € passives Einkommen. Damit bleibt sein Portfolio weiterhin auf einem hohen monatlichen Niveau.

Aleks setzt bereits seit 2016 auf Festzinsplattformen und hat sich damit über mehrere Jahre ein breit gestreutes Portfolio aufgebaut. Über mehrere regulierte Anbieter erzielt Aleks nach eigenen Angaben inzwischen durchschnittliche Renditen im Bereich von etwa 10 bis 12 %* pro Jahr.

Welche Plattformen im Mai besonders stark zu seinen Erträgen beigetragen haben, wie sich die 356,70 € zusammensetzen und was Anleger daraus für den eigenen passiven Einkommensaufbau ableiten können, zeigt der folgende Artikel.

Starker Jahresvergleich: Cashflow wächst im ersten Quartal deutlich

Der Blick auf die Quartalszahlen zeigt, dass Aleks’ passives Einkommen im Jahresvergleich weiter gewachsen ist. Im ersten Quartal 2025 erzielte er über seine Festzinsplattformen insgesamt 734,85 €. Im ersten Quartal 2026 waren es bereits 876,29 €.

Damit stieg der Cashflow im direkten Vergleich um 141,44 € beziehungsweise rund 19 %. Besonders interessant: Nicht jede Plattform entwickelte sich im gleichen Zeitraum gleich stark. Während einzelne Anbieter niedrigere Erträge lieferten, konnte das Gesamtportfolio dennoch zulegen.

Auch der Blick auf das zweite Quartal ist spannend. Im gesamten Q2 2025 lag Aleks’ passives Einkommen bei 815,90 €. Im laufenden Q2 2026 stehen bis Mai bereits 810,65 €. Damit liegt der Cashflow schon vor Abschluss des Quartals nahezu auf dem Niveau des gesamten Vorjahresquartals.

So viel Cashflow erzielt Aleks aktuell pro Monat (Stand Mai 2026)

Nach der Gesamtentwicklung folgt nun der Blick auf die einzelnen Bausteine im Portfolio. Welche Plattformen haben im Mai den größten Anteil an den 356,70 € geliefert?

Debitum Investments: 170,54 € Zinsen im Mai

Debitum Investments richtet den Fokus auf besicherte Finanzierungen für Unternehmen sowie auf Projekte, die durch reale Vermögenswerte unterlegt sind. Dazu zählen beispielsweise Finanzierungen aus den Bereichen Unternehmenskredite, Warenbestände, Maschinen oder land- und forstwirtschaftliche Vorhaben.

Im Vergleich zu vielen klassischen Kreditplattformen unterscheidet sich Debitum vor allem durch die Struktur der angebotenen Investments. Viele Finanzierungen werden über Instrumente wie Notes oder Asset-Backed Securities (ABS) abgebildet. Anleger beteiligen sich dadurch indirekt an realen Unternehmen und verschiedenen Finanzierungsmodellen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen.

Abhängig von Projekt, Laufzeit und Risikoprofil liegen die erwarteten Renditen laut Plattformangaben typischerweise bei bis zu 15 %* pro Jahr.

Für Aleks bleibt Debitum auch im Mai einer der wichtigsten Ertragsbausteine innerhalb seines Portfolios. Aktuell sind dort rund 15.151 € investiert. Daraus entstanden im Mai Zinsen in Höhe von 170,54 €, etwas weniger als im Vormonat, aber weiterhin der größte Einzelbeitrag zu seinem monatlichen Cashflow.

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LANDE: 42,44 € Zinsen im April

LANDE ist auf Finanzierungen rund um den Agrarsektor spezialisiert. Anleger können dort unter anderem Projekte aus den Bereichen landwirtschaftliche Betriebe, Maschinen, Betriebsmittel oder saisonale Erntefinanzierungen mitfinanzieren.

Der besondere Charakter der Plattform liegt vor allem in den zugrunde liegenden Sicherheiten. Viele Finanzierungen sind durch reale Vermögenswerte wie landwirtschaftliche Flächen, Maschinen, Ernten oder Lagerbestände besichert. Dadurch entsteht ein direkter Bezug zur realen Agrarwirtschaft und zu physischen Sachwerten.

Laut Plattformangaben bewegen sich die erwarteten Renditen je nach Projekt typischerweise im Bereich von rund 10 bis 13 %* pro Jahr.

Für Aleks ist LANDE vor allem ein zusätzlicher Diversifikationsbaustein innerhalb seines Portfolios, da die Plattform nicht auf klassische Konsumentenfinanzierungen ausgerichtet ist. Aktuell sind dort rund 4.716 € investiert, woraus im Mai 42,44 € an Zinsen entstanden sind.