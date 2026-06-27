Die fünf Top-Aktien im DAX - Diese 5 Aktien ließen die Konkurrenz hinter sich

Der Juni 2026 neigt sich dem Ende und damit auch das erste Börsenhalbjahr. Im DAX konnten vor allem Technologie-, Infrastruktur- und Energiewerte mit deutlichen Kursgewinnen überzeugen. Angeführt wird das Ranking von Infineon Technologies, dessen Aktie ihren Wert seit Jahresbeginn um mehr als 120 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgen Hochtief und Siemens Energy mit ebenfalls beeindruckenden Kursgewinnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Infineon Technologies



Infineon Technologies war im ersten Halbjahr 2026 der mit Abstand stärkste Wert im DAX. Die Aktie legte um beeindruckende 122,21 Prozent zu und notiert aktuell bei 80,04 Euro. Rückenwind erhielt der Halbleiterhersteller vor allem durch den anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und leistungsfähige Chips für die Automobilindustrie. Positive Branchentrends und steigende Investitionen in Zukunftstechnologien sorgten zusätzlich für eine starke Nachfrage nach dem Titel.

Hochtief

-2,34 % -2,86 % +3,87 % +24,95 % +208,71 % +541,18 % +640,23 % +352,47 % +2.102,35 % ISIN:DE0006070006WKN:607000 Intraday

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Mit einem Kursanstieg von 52,27 Prozent sicherte sich Hochtief den zweiten Platz im DAX-Ranking. Die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns notiert aktuell bei 501,50 Euro. Anleger honorierten insbesondere die hohe Nachfrage nach Infrastrukturprojekten sowie die starke Position des Unternehmens in wichtigen Wachstumsmärkten. Zudem profitierte Hochtief von umfangreichen Investitionsprogrammen in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitalisierung.

Siemens Energy

-6,49 % -9,81 % -13,62 % -0,72 % +68,42 % +950,32 % +512,89 % +617,28 % ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y Intraday

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Auch Siemens Energy gehörte im ersten Halbjahr zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie gewann 35,90 Prozent an Wert und wird derzeit bei 159,34 Euro gehandelt. Unterstützt wurde die Entwicklung durch die hohe Nachfrage nach Energieinfrastruktur, Netztechnik und Lösungen für die Energiewende. Investoren setzten zudem auf die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens im Bereich Stromübertragung und erneuerbare Energien.

Symrise

-0,50 % +2,66 % +10,29 % +23,80 % -7,78 % -7,09 % -25,40 % +52,72 % +422,02 % ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999 Intraday

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Symrise erreichte im ersten Halbjahr einen Kursgewinn von 29,99 Prozent. Der Anteilsschein des Duftstoff- und Aromaherstellers notiert aktuell bei 89,18 Euro. Der Markt honorierte vor allem die stabile Geschäftsentwicklung und die starke Marktstellung in den Bereichen Aromen, Duftstoffe und kosmetische Inhaltsstoffe. In einem teilweise volatilen Marktumfeld galt Symrise zudem als vergleichsweise defensiver Qualitätswert.

RWE

-2,35 % +0,51 % -3,86 % -3,28 % +53,27 % +38,84 % +79,74 % +342,62 % +184,51 % ISIN:DE0007037129WKN:703712 Intraday

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Komplettiert wird die Liste von RWE. Die Aktie des Energiekonzerns legte im ersten Halbjahr um 23,34 Prozent zu und wird aktuell bei 54,16 Euro gehandelt. Unterstützung kam insbesondere von den langfristig positiven Perspektiven im Bereich erneuerbare Energien sowie der stabilen Entwicklung des konventionellen Energiegeschäfts. Anleger schätzten zudem die robuste Ertragskraft und die starke Position von RWE im europäischen Energiemarkt.

Autor: wO-Redaktion

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