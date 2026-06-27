DAX-Gewinner
Die fünf Top-Aktien im DAX - Diese 5 Aktien ließen die Konkurrenz hinter sich
Das erste Börsenhalbjahr 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf stärksten Gewinner im DAX.
- Infineon führt mit 122 Prozent Zuwachs dank KI
- Hochtief 52 Prozent Gewinn wegen Infrastrukturboom
- Siemens Energy 36 Prozent Gewinn durch Energiewende
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Der Juni 2026 neigt sich dem Ende und damit auch das erste Börsenhalbjahr. Im DAX konnten vor allem Technologie-, Infrastruktur- und Energiewerte mit deutlichen Kursgewinnen überzeugen. Angeführt wird das Ranking von Infineon Technologies, dessen Aktie ihren Wert seit Jahresbeginn um mehr als 120 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgen Hochtief und Siemens Energy mit ebenfalls beeindruckenden Kursgewinnen.
Die 5 Top-Performer im DAX im ersten Halbjahr 2026
Infineon Technologies
Infineon Technologies war im ersten Halbjahr 2026 der mit Abstand stärkste Wert im DAX. Die Aktie legte um beeindruckende 122,21 Prozent zu und notiert aktuell bei 80,04 Euro. Rückenwind erhielt der Halbleiterhersteller vor allem durch den anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und leistungsfähige Chips für die Automobilindustrie. Positive Branchentrends und steigende Investitionen in Zukunftstechnologien sorgten zusätzlich für eine starke Nachfrage nach dem Titel.
Hochtief
Mit einem Kursanstieg von 52,27 Prozent sicherte sich Hochtief den zweiten Platz im DAX-Ranking. Die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns notiert aktuell bei 501,50 Euro. Anleger honorierten insbesondere die hohe Nachfrage nach Infrastrukturprojekten sowie die starke Position des Unternehmens in wichtigen Wachstumsmärkten. Zudem profitierte Hochtief von umfangreichen Investitionsprogrammen in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitalisierung.
Siemens Energy
Auch Siemens Energy gehörte im ersten Halbjahr zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie gewann 35,90 Prozent an Wert und wird derzeit bei 159,34 Euro gehandelt. Unterstützt wurde die Entwicklung durch die hohe Nachfrage nach Energieinfrastruktur, Netztechnik und Lösungen für die Energiewende. Investoren setzten zudem auf die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens im Bereich Stromübertragung und erneuerbare Energien.
Symrise
Symrise erreichte im ersten Halbjahr einen Kursgewinn von 29,99 Prozent. Der Anteilsschein des Duftstoff- und Aromaherstellers notiert aktuell bei 89,18 Euro. Der Markt honorierte vor allem die stabile Geschäftsentwicklung und die starke Marktstellung in den Bereichen Aromen, Duftstoffe und kosmetische Inhaltsstoffe. In einem teilweise volatilen Marktumfeld galt Symrise zudem als vergleichsweise defensiver Qualitätswert.
RWE
Komplettiert wird die Liste von RWE. Die Aktie des Energiekonzerns legte im ersten Halbjahr um 23,34 Prozent zu und wird aktuell bei 54,16 Euro gehandelt. Unterstützung kam insbesondere von den langfristig positiven Perspektiven im Bereich erneuerbare Energien sowie der stabilen Entwicklung des konventionellen Energiegeschäfts. Anleger schätzten zudem die robuste Ertragskraft und die starke Position von RWE im europäischen Energiemarkt.
Autor: wO-Redaktion