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    VINCORION SE zieht planmäßig in den SDAX ein – Aktie im Fokus

    Rasanter Aufstieg an der Börse: VINCORION schafft nur drei Monate nach dem IPO den Sprung in den SDAX und stärkt damit seine Position im Markt für Energie- und Mechatroniklösungen.

    VINCORION SE zieht planmäßig in den SDAX ein – Aktie im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • VINCORION SE am 22. Juni 2026 offiziell in den SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.
    • Die Indexaufnahme erfolgte nur drei Monate nach dem Börsengang am 20. März 2026 und unterstreicht den schnellen Kapitalmarkterfolg.
    • Die SDAX‑Mitgliedschaft erhöht die Sichtbarkeit bei institutionellen und passiven Investoren und basiert auf dem Regelwerk der Deutschen Börse; sie bestätigt die wachsende Marktkapitalisierung.
    • Geschäftsfeld: Entwickler und Hersteller von Energie‑ und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme (u. a. Generatoren, Elektromotoren, Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik, hybride Energiesysteme).
    • Rund 900 Vollzeitbeschäftigte an Standorten in Deutschland und den USA; Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen und umfassenden Kundendienst über den Produktlebenszyklus.
    • Finanzkennzahl: 2025er Umsatz von rund 240 Millionen Euro.

    Der nächste wichtige Termin, H1 2026 Zwischenbericht, bei VINCORION ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,365EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,02 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.878,09PKT (-1,58 %).


    VINCORION

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    ISIN:DE000VNC0014WKN:VNC001
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