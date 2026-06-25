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    KI-Boom nicht vorbei

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    Micron-Aktie hebt nach Traumzahlen ab: KI-Boom zündet den nächsten Kurs-Turbo!

    Nachbörslich schießt Micron um 15 Prozent hoch: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen bei Weitem, die KI-Nachfrage treibt die Speicherpreise in die Höhe – und der Ausblick setzt dem Ganzen noch die Krone auf.

    KI-Boom nicht vorbei - Micron-Aktie hebt nach Traumzahlen ab: KI-Boom zündet den nächsten Kurs-Turbo!
    Foto: Omar Marques - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Ein Zahlenwerk, das kaum besser sein könnte: Micron hat die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen. Auch der Ausblick überzeugt voll und ganz. Die Aktie legt nach Börsenschluss an der Nasdaq um mehr als 15 Prozent zu.

    Der US-Speicherchip-Hersteller meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 41,46 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 35,84 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 25,11 US-Dollar; erwartet wurden lediglich 20,78 US-Dollar.

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    Der eigentliche Knaller ist der Vergleich zum Vorjahr: Damals setzte Micron nur 9,3 Milliarden US-Dollar um. Damit hat sich der Umsatz mehr als vervierfacht.

    Auch der Ausblick kann sich sehen lassen: Für das laufende Quartal stellt das Unternehmen sogar rund 50 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Diese Zahl liegt deutlich über den Erwartungen der Analysten von 43,58 Milliarden US-Dollar.

    Grund für den Höhenflug ist der KI-Boom. Speicherchips sind knapp, da Rechenzentren, Nvidia-Chips, Google-Prozessoren und KI-Server enorme Mengen an Speicher benötigen. Die Preise steigen nicht nur im Datencenter-Geschäft, sondern auch bei Speicher für Smartphones, Laptops und andere Geräte.

    Besonders stark war das Datencenter-Geschäft: Die Erlöse kletterten von 1,53 Milliarden auf 11,5 Milliarden US-Dollar. Das Cloud-Speicher-Geschäft wuchs um mehr als 300 Prozent auf 13,77 Milliarden US-Dollar. Auch das Mobile- und Client-Geschäft legte um 250 Prozent auf 11,52 Milliarden US-Dollar zu.

    Hinzu kommt, dass Micron 16 langfristige Vereinbarungen mit Kunden geschlossen hat. Diese laufen über drei bis fünf Jahre und sollen finanzielle Verpflichtungen von 22 Milliarden US-Dollar mit sich bringen. Laut dem Unternehmen könnte künftig mindestens die Hälfte des Umsatzes über solche strategischen Verträge abgesichert sein.

    Auch die Marge explodierte: Die Bruttomarge sprang auf 84,9 Prozent nach 39 Prozent im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg auf 28,24 Milliarden US-Dollar. Im Juli erhalten Aktionäre zudem eine Dividende von 15 Cent.

    Fazit:
    Micron liefert keine normalen Quartalszahlen, sondern ein KI-Signalfeuer. Der KI-Boom scheint noch nicht am Ende zu sein.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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