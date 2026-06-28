DAX-Halbjahresbilanz 2026: Diese fünf Aktien enttäuschten Anleger am meisten

Während einige DAX-Werte im ersten Halbjahr 2026 kräftige Kursgewinne verzeichneten, mussten andere deutliche Verluste hinnehmen. Besonders Rüstungs-, Technologie- und Automobilwerte standen unter Druck. Die größten Verlierer seit Jahresbeginn waren Rheinmetall, SAP und BMW.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rheinmetall

-0,29 % -20,09 % -24,58 % -37,25 % -46,33 % +266,24 % +1.003,11 % +1.569,64 % +40.560,34 % ISIN:DE0007030009WKN:703000 Intraday

5 Tage

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Max Verkauf Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Rheinmetall war im ersten Halbjahr 2026 der schwächste Wert im DAX. Die Aktie verlor 38,37 Prozent an Wert und notiert aktuell bei 944,20 Euro. Nach der außergewöhnlich starken Kursentwicklung der vergangenen Jahre kam es bei dem Rüstungskonzern zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig sorgten hohe Erwartungen der Anleger dafür, dass selbst positive Nachrichten kaum noch für zusätzliche Kursimpulse ausreichten.

SAP

+3,77 % -2,15 % -14,55 % -9,59 % -47,89 % +8,18 % +12,28 % +96,14 % +849.650,00 % ISIN:DE0007164600WKN:716460 Intraday

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Max Verkauf SAP direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Mit einem Kursrückgang von 35,06 Prozent zählt SAP ebenfalls zu den größten Verlierern des ersten Halbjahres. Die Aktie wird derzeit bei 133,16 Euro gehandelt. Belastend wirkten vor allem die hohe Bewertung zu Jahresbeginn. Zudem rückten Sorgen über die globale Wirtschaftsentwicklung und mögliche Auswirkungen auf IT-Investitionen stärker in den Fokus.

BMW

-3,51 % -2,17 % -22,40 % -25,10 % -20,09 % -45,96 % -36,59 % -14,24 % +264,35 % ISIN:DE0005190003WKN:519000 Intraday

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Max Verkauf BMW direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

BMW verzeichnete im ersten Halbjahr einen Kursverlust von 33,67 Prozent. Die Aktie des Münchner Automobilherstellers notiert aktuell bei 61,26 Euro. Belastet wurde der Titel unter anderem durch die anhaltende Schwäche wichtiger Absatzmärkte, den intensiven Wettbewerb im Bereich Elektromobilität sowie Unsicherheiten hinsichtlich der globalen Nachfrage nach Premiumfahrzeugen.

Volkswagen (VW)

-3,70 % -6,20 % -18,89 % -15,33 % -17,35 % -39,49 % -65,75 % -34,97 % +1.536,88 % ISIN:DE0007664039WKN:766403 Intraday

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Max Verkauf Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Auch die Vorzugsaktie von Volkswagen gehörte zu den größten Verlierern im DAX. Mit einem Minus von 25,84 Prozent und einem aktuellen Kurs von 77,36 Euro blieb die Entwicklung deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück. Anleger sorgten sich insbesondere um die Wettbewerbsfähigkeit im chinesischen Markt, die Transformation zur Elektromobilität sowie die Profitabilität des Konzerns in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld.

Mercedes-Benz Group

-3,53 % -3,52 % -15,11 % -17,30 % -12,26 % -40,26 % -34,32 % -8,43 % +122,84 % ISIN:DE0007100000WKN:710000 Intraday

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Max Verkauf Mercedes-Benz Group direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Mit Mercedes-Benz Group auf Platz 5 endet die Liste der fünf schwächsten DAX-Werte im ersten Halbjahr 2026. Die Aktie verlor 23,82 Prozent und wird aktuell bei 44,65 Euro gehandelt. Neben einer schwächeren Nachfrage in wichtigen Märkten belasteten vor allem Unsicherheiten rund um den Premiumfahrzeugmarkt sowie ein zunehmender Wettbewerbsdruck im Elektrosegment die Kursentwicklung. Anleger zeigten sich zudem zurückhaltend angesichts der konjunkturellen Risiken in Europa und China.

Autor: wO-Redaktion

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