ROUNDUP
Gasversorgung gefährdet? Razzien wegen Sabotage-Verdachts
- Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Sabotage an Gasnetz
- Liquidierung Gazprom Germania gefährdete Gasversorgung
- Bund muss Sefe auf 25 Prozent plus Aktie reduzieren
KARLSRUHE/BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen Russen wegen möglicher Sabotageversuche an der Gasversorgung in Deutschland nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Im Fokus steht nach Angaben der Behörde eine ehemalige Tochterfirma des staatlichen russischen Energiekonzerns Gazprom .
Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte in Berlin Räumlichkeiten des Beschuldigten sowie einer weiteren, nicht-tatverdächtigen Person, wie die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde mitteilte. Auch bei einem Unternehmen in Frankfurt am Main fanden Durchsuchungen statt. Festnahmen gab es keine, die Maßnahmen dienten den Angaben nach lediglich zur Aufklärung. Die polizeilichen Ermittlungen liegen beim Zollkriminalamt.
Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass durch die Übertragung der früheren Tochter Gazprom Germania GmbH an ein Moskauer Unternehmen im März 2022 und die anschließend geplante Liquidierung der Firma die Gasversorgung in Deutschland beeinträchtigt werden sollte. Dem russischen Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe die Liquidierung mit diesem Ziel unterstützt. Gegen ihn wird wegen Beihilfe zu versuchter verfassungsfeindlicher Sabotage sowie zu Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz ermittelt.
Wirtschaftsministerium verhinderte Liquidierung
Gazprom Germania war Ende März 2022 von den zuständigen Gesellschaftern über Anteilsverkäufe aus dem russischen Gazprom-Konzern herausgelöst worden. Ein Moskauer Unternehmen ohne Bezug zur Branche trat nach Angaben der Bundesanwaltschaft daraufhin als neuer Eigentümer auf und ordnete sofort die Liquidierung der Firma an - und zwar ohne die eigentlich notwendige Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums.
Zu diesem Zeitpunkt habe Gazprom Germania über mindestens ein Viertel der deutschen Speicherkapazitäten für Erdgas verfügt, so die Bundesanwaltschaft. Die Auflösung des Unternehmens hätte die Gasversorgung in Deutschland somit in einer ohnehin kritischen Phase wohl weiter erschwert. Die Liquidierung konnte am Ende verhindert werden, weil das Wirtschaftsministerium die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin einsetzte.
Habeck: Liquidierung nicht rechtmäßig
Der damalige Ressortchef Robert Habeck (Grüne) hatte zu dem einmaligen Rechtsakt im April 2022 erklärt, sein Ministerium habe von einem "mittelbaren Erwerb" der Gazprom Germania durch JSC Palmary und Gazprom Business Export Services LLC erfahren. Beim Betrieb kritischer Infrastruktur müsse jeder Erwerb durch einen Investor von außerhalb der EU vom Wirtschaftsministerium genehmigt werden.
Es sei aber unklar, "wer wirtschaftlich und rechtlich hinter den beiden Unternehmen steht", sagte Habeck damals. Zudem habe der Erwerber die Liquidierung der Gazprom Germania angeordnet, was nicht rechtmäßig sei, solange der Erwerb nicht genehmigt sei. "Eine Liquidierung hätte das Ende der rechtlichen Existenz der Gazprom Germania zur Folge." Daher habe sein Ministerium per Anordnung die Aufsicht auf die Bundesnetzagentur übertragen.
Bund übernimmt Ex-Gazprom-Tochter
Im November 2022 wurde Gazprom Germania, die mittlerweile Securing Energy for Europe (Sefe) heißt, dann verstaatlicht. Das Wirtschaftsministerium begründete den Schritt mit einer drohenden Insolvenz, welche die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden würde. Um diese Gefahr abzuwenden und die operative Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten, werde der Eigentümerwechsel vollzogen und das Unternehmen stabilisiert.
Die Bundesregierung muss ihre aktuelle 100-Prozent-Beteiligung an Sefe aufgrund einer EU-Auflage bis 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Sefe äußerte sich auf dpa-Anfrage nicht zu den Durchsuchungen am Mittwoch./kre/jml/DP/jha
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... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍
2024 bin ich mit meinem Depot von VoBa zur ING umgezogen. Alles prima bis auf Gazprom. Obwohl das ein Wechsel "linke Tasche an rechte Tasche" war, blieben die Gazprom Aktien wegen angeblicher Auflagen bei der VoBa hängen. So weit so gut. Das jetzt aber die VoBa trotz Zwangsverbleib dieser Aktien eine Mindestdepotgebühr von 20€ + 19% MwSt verlangt finde ich nicht ok.