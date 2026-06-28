China schockt die USA: Neuer Supercomputer ist der schnellste der Welt

Der schnellste Supercomputer der Welt wird nicht in Amerika hergestellt. Laut einer viel beachteten Rangliste stammt er nun aus China. Chinas LineShine-System belegte den ersten Platz im aktuellen Top500-Supercomputer-Ranking, das diese Woche veröffentlicht wurde. Der chinesische Supercomputer war 22 Prozent schneller als der Zweitplatzierte, El Capitan im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien. Supercomputer von der Größe eines Tennisplatzes werden für Spitzenforschung und die Lösung komplexer Probleme wie Hurrikanvorhersage und Erdöllagerstättenforschung eingesetzt. Sie finden auch militärische Anwendung. Die US-Regierung nutzt El Capitan unter anderem zur Wartung ihres Atomwaffenarsenals.

Die USA, China und Japan kämpften lange um den Titel des schnellsten Motorrads. 2010 gewann erstmals ein chinesisches Motorrad. Seit 2023 nimmt China nicht mehr an der zweimal jährlich veröffentlichten Rangliste teil. Experten vermuteten, dass ein chinesisches Motorrad die Führung übernommen hatte, konnten dies aber nicht belegen. Dieses Mal hat sich LineShine, ein Supercomputer des Nationalen Supercomputing-Zentrums in Shenzhen, der im April vorgestellt wurde, zur Teilnahme entschieden. LineShine setzt auf in China entwickelte Zentralprozessoren (CPUs) anstelle von Grafikprozessoren (GPUs), die in den meisten modernen Supercomputern zum Einsatz kommen. Auch andere Technologien für Speicher, Netzwerk und Kühlung stammen aus heimischer Produktion.

Der Erfolg von LineShine "markiert einen historischen Schritt nach vorn für Chinas Supercomputing-Industrie beim Aufbau eines unabhängigen Hardware- und Software-Ökosystems trotz ausländischer Technologiebeschränkungen", so das Zentrum in Shenzhen. Washington beschränkte 2015 den Zugang chinesischer Supercomputer-Entwickler zu Intel-Chips und anderer amerikanischer Hardware. Die Biden-Administration blockierte später den Zugang des Landes zu leistungsstarken GPUs, die größtenteils vom amerikanischen Chipgiganten Nvidia entwickelt wurden, sowie zu den Werkzeugen, die zu deren Herstellung erforderlich sind.

Konventionelle Supercomputer sind zwar für die Bewältigung einer Vielzahl von Problemen ausgelegt, wurden aber weder in den USA noch in China im Allgemeinen zur Entwicklung und zum Betrieb führender Systeme künstlicher Intelligenz eingesetzt, wie sie beispielsweise hinter den heute beliebten Chatbots stecken. Dank immer besserer KI-Chips verbessern sich die Rechenleistungen dieser KI-Systeme rasant. Colossus, entwickelt von Elon Musks xAI in Tennessee und ausgestattet mit 200.000 KI-Chips, war laut Schätzungen einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie in einer Hinsicht leistungsstärker als El Capitan. Colossus war nicht in der Top500-Rangliste vertreten.

Das LineShine-System wurde laut Lu Yutong, dem Chefentwickler des chinesischen Rechners, sowohl für traditionelle wissenschaftliche Simulationen als auch für KI-Anwendungen konzipiert . Branchenkenner bezweifelten jedoch, dass LineShine mit dedizierten KI-Supercomputern mithalten könne, da deren Hardware für das Training heutiger KI-Modelle optimiert sei.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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