Arbeitszeitreform am Bedarf der Unternehmen ausrichten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Nach einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung würde die Flexibilisierung der Arbeitszeit nur wenigen Unternehmen in Deutschland nützen, wenn die bisherigen Pläne der Bundesregierung umgesetzt werden. Nur ein Drittel der Unternehmen habe Bedarf an einer Flexibilisierung der täglichen Arbeitszeit über die 10-Stunden-Grenze hinaus, teilte das IAB mit. Unter Berücksichtigung der Tarifbindung blieben demnach sogar nur neun Prozent der Betriebe, die sowohl tarifgebunden sind als auch Bedarf an einer Flexibilisierung anmelden.

Die Berliner Regierungskoalition will im Zuge ihrer Reformpolitik die Arbeitszeit flexibilisieren und ein Tagespensum in Einzelfällen auch von mehr als zehn Stunden erlauben. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die Regelung aber nur für tarifgebundene Unternehmen ermöglichen.