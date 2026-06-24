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    Besonders beachtet!

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    Cerebras Systems Registered (A) Aktie deutlicher Kursrutsch - -9,86 % - 24.06.2026

    Am 24.06.2026 ist die Cerebras Systems Registered (A) Aktie, bisher, um -9,86 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cerebras Systems Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Cerebras Systems Registered (A) Aktie deutlicher Kursrutsch - -9,86 % - 24.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Cerebras Systems Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cerebras Systems Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -9,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,02 %, geht es heute bei der Cerebras Systems Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Cerebras Systems Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -46,17 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Cerebras Systems Registered (A) -46,17 % verloren.

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    Cerebras Systems Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,40 %
    1 Monat -24,53 %
    3 Monate -46,17 %
    1 Jahr -46,17 %
    Stand: 24.06.2026, 15:12 Uhr

    Informationen zur Cerebras Systems Registered (A) Aktie

    Es gibt 35 Mio. Cerebras Systems Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,23 Mrd. € wert.

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    Ob die Cerebras Systems Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cerebras Systems Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cerebras Systems Registered (A)

    -14,60 %
    -11,19 %
    -25,20 %
    -37,76 %
    ISIN:US15675D1037WKN:A40RUX
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