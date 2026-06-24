Milliardenauftrag kurz vor Abschluss

PAPENBURG (dpa-AFX) - Die Meyer Werft und die Schweizer Reederei MSC Cruises stehen nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss eines geplanten Milliardenauftrags. "Die Meyer Werft und MSC Cruises sind zuversichtlich, die Verhandlungen in den kommenden Wochen erfolgreich abzuschließen", teilten beide in einer gemeinsamen Erklärung mit. Im Februar hatte MSC noch von einem Abschluss bis Ende Juni gesprochen.

MSC Cruises und die vom Staat gerettete Meyer Werft hatten Ende vergangenen Jahres eine Absichtserklärung für den Großauftrag im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, auf der Meyer Werft vier bis sechs Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Der Auftrag soll die Werft bis 2035 auslasten.