Grund zur Panik? Goldpreis unter 4.000 USD. Goldaktien rücken in den Fokus

Gold weist diese Schwäche freilich nicht allein auf. Silber und vor allem das bis zuletzt starke Kupfer leiden. Andere Metalle wie Platin, Aluminium und Zink ebenso. Der starke US-Dollar belastet den gesamten Edelmetall- und Rohstoffbereich. Die Fed hatte den Greenback wieder stark gemacht. Aktuell hilft es auch nicht, dass die Ölpreise zurückkommen und so die Inflationssorgen eigentlich etwas in den Hintergrund treten sollten. Die Korrektur des Goldpreises hat an Momentum gewonnen. Und darin liegt kurzfristig ein gewisses Risiko für weitere Turbulenzen.

Die US-Notenbank ließ vor einer Woche den Goldsektor beben. Mit den Auswirkungen bzw. mit den Nachbeben haben Gold und die Goldminenaktien noch immer zu kämpfen. Der Goldpreis kommt in diesen Tagen nicht gegen die schlechte Stimmung im Goldsektor an. Die Gegenwehr lässt nach. Ein Preissturz des Edelmetalls unter die 4.000 US-Dollar war so nicht mehr zu verhindern.

Was passiert bei einem Goldpreis von unter 4.000 US-Dollar?

Das ist die entscheidende Frage. Im bullischen Idealfall ruft ein Goldpreis unter 4.000 US-Dollar rasch Käufer auf den Plan. Der Rücksetzer bleibt eng begrenzt. Einsetzende Käufe treiben das Edelmetall wieder über die Marke von 4.000 US-Dollar. Sollten jedoch diese Käufe ausbleiben, ist mit größeren Verwerfungen zu rechnen. Die Korrektur würde wahrscheinlich weiter Fahrt aufnehmen und den Goldpreis auf 3.800 US-Dollar oder gar 3.500 US-Dollar drücken. Für langfristig und antizyklisch agierende Anleger wäre dieses Szenario wohl eine vorgezogene Weihnachtsbescherung.

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Unterhalb von 4.000 US-Dollar rücken auch Goldaktien in den Fokus

Gerade für antizyklisch agierende Investoren hat ein Goldpreis unter 4.000 US-Dollar in dieser Phase des Jahres durchaus seinen Reiz. Gold hat seit den Hochs von Ende Januar 30 Prozent und mehr verloren. Das Edelmetall ist „hoffnungslos“ überverkauft und wäre reif für eine knackige Erholung. Der Blick auf die Saisonalität macht darüber hinaus Hoffnung. Der Frühsommer gehört nicht zu den stärksten Phasen des Edelmetalls. In den nachfolgenden Sommermonaten Juli und August legt Gold jedoch nicht selten den Grundstein für die stärkste Phase des Jahres. Kurzum. Eine Marktbereinigung zeichnet sich ab. Eine solche würde die Chancen auf eine untere Trendwende samt anschließender Erholung deutlich erhöhen.

Die heftige Goldpreiskorrektur hat auch in den Aktienkursen der Produzentenaktien ihre (tiefen) Spuren hinterlassen. Barrick Mining, Newmont Corp. Agnico Eagle Mines, Kinross Gold verzeichneten in den letzten Wochen heftige Kursverluste - und die Liste ließe sich beliebig verlängern. Um sich das Ausmaß einmal vor Augen zu führen, lohnt ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass die Goldpreisskorrektur den Arca Gold Bugs Index mittlerweile auf die eminent wichtige Unterstützung von 640 Punkte / 600 Punkte zurückwarf. Die Abwärtsbewegung könnte ob der Relevanz dieser Zone durchaus hier gestoppt werden. Auch im Arca Gold Bugs Index wäre somit eine untere Trendwende möglich. Obacht ist allerdings geboten, sollte es für den Arca Gold Bugs Index deutlich unter die 600 Punkte gehen. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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