Merz hofft auf Einigung mit Ländern zu Finanzfragen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf eine Einigung mit Ländern zu finanziellen Entlastungen von Kommunen. Der CDU-Politiker sagte im Bundestag, er teile in vollem Umfang die Sorge um die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. Für die meisten Menschen finde Demokratie auf der kommunalen Ebene statt. Merz sagte, die Handlungsfähigkeit der Kommunen sei für ihn ein überragend wichtiges Ziel.

Mit Blick auf Beratungen mit den Regierungschefs der Länder an diesem Donnerstag sprach Merz von Vorschlägen, wie auf der Ausgabenseite Probleme gelöst werden könnten. Er hoffe sehr, mit den Ländern einen Konsens erzielen zu können.