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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 24.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr stoppt Bau der sechs Fregatten F126
    • TKMS will erste Meko A200 DEU Fregatte 2029 liefern
    • Fedex erwartet 2026 Gewinnsteigerung bei Margendruck
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 24.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Projektende für Fregatte F126 - Kurssturz bei Rheinmetall

    BERLIN - Verzögerungen, Kostenexplosion, juristische Risiken: Beim milliardenteuren Rüstungsprojekt für moderne Fregatten des Typs F126 zieht Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach umfangreichen Prüfungen den Stecker. "Das Bundesministerium der Verteidigung hat entschieden, dass der Bau von insgesamt sechs Fregatten des Typs F126 nicht weiterverfolgt wird", teilte sein Ressort in Berlin mit. Zuvor hatten mehrere Medien, etwa der "Spiegel" berichtet.

    TKMS-Chef Burkhard: Erste Fregatte 2029 fertig

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    KIEL/BERLIN - Der Kieler Marineschiffbauer TKMS will die erste Fregatte vom Typ Meko A-200 DEU wie geplant 2029 an die Marine ausliefern. "Die Ankündigung im ersten Schritt vier Schiffe zu beschaffen und optional um vier weitere zu erweitern, öffnet die Perspektive die deutsche Werftenindustrie einzubinden", sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard. "Wir sind offen für Gespräche mit unseren Industriepartnern."

    ROUNDUP: Fedex erwartet 2026 mehr Gewinn - Margendruck belastet Aktie

    MEMPHIS - Der US-Logistikkonzern Fedex erwartet nach einem überraschend guten Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Tagesgeschäft. Im vierten Quartal bekam Fedex jedoch die sich wandelnde globale Handelspolitik und das Flugverbot für die MD-11-Frachtflugzeugflotte zu spüren. Konzernchef Raj Subramaniam sprach in einer Telefonkonferenz am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Memphis von "erheblichen Herausforderungen". Diese lasteten auf der Marge, was bei den Anlegern gar nicht gut ankam.

    IPO/ROUNDUP: Rüstungskonzern KNDS geht in Frankfurt und Paris an die Börse

    AMSTERDAM - Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS geht an die Börse. Die Aktien des Herstellers von Kampfpanzern und Artilleriesystemen sollen im Rahmen einer Doppelnotierung in Frankfurt und Paris platziert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Über weitere Details etwa zu Preis und Zeitplan will der Konzern im Börsenprospekt informieren, der kurz vor der eigentlichen Transaktion veröffentlicht werden soll. Konzernchef Jean-Paul Alary verriet auf einer Pressekonferenz nur soviel: "Wir erwarten den Börsengang in den kommenden Wochen."

    ROUNDUP 3: Technikpanne legt Bahn in Deutschland lahm - Tausende steckten fest

    BERLIN - Weil Leitstellen und Lokführer plötzlich nicht mehr miteinander über Funk kommunizieren konnten, steckten am späten Dienstagabend Tausende Fahrgäste der Deutschen Bahn über mehrere Stunden fest. Nach gut zwei Stunden rollte der Verkehr in der Nacht zwar wieder an. Am Tag danach ist der bundeseigene Konzern aber weiter mit der Ursachensuche beschäftigt. Derweil bringen sich Kritiker aus Politik und der Branche in Stellung - und monieren die überalterten Systeme der Bahn.

    ROUNDUP: Heidelberger Druck stärkt Service mit Zukauf von Manroland

    HEIDELBERG - Heidelberger Druckmaschinen verstärkt sein Kerngeschäft mit einem Zukauf. Der Maschinenbauer übernehme das Service- und Ersatzteilgeschäft sowie Vertriebsgesellschaften von der Manroland Sheetfed Gruppe mit etwa 600 Mitarbeitern, teilte das Unternehmen in Heidelberg mit. Zudem erwerbe der Konzern die Technologie und das geistige Eigentum für Service und Ersatzteile sowie ausgewählte Vermögenswerte. Hinsichtlich des Kaufpreises wurde laut Angaben von Heidelberger Stillschweigen vereinbart. Die Aktie notierte am frühen Mittag fast ein Prozent im Minus.

    ROUNDUP 2: Digitalisierungs-Spezialist Init erhöht erfolgreich Kapital

    KARLSRUHE - Der Digitalisierungs-Spezialist Init Innovation für Busse und Bahnen hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Das Grundkapital sei durch die Ausgabe von einer Million neuer Aktien um rund zehn Prozent erhöht worden, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mit. Der Platzierungspreis lag bei 46,95 Euro je Aktie, womit sich ein Bruttoemissionserlös von 46,95 Millionen Euro ergibt. Das Geld soll zur Finanzierung von Großprojekten, für Zukäufe und andere Formen des Geschäftsausbaus eingesetzt werden. Der Handel mit den neuen Papieren soll voraussichtlich am 30. Juni starten. An der Börse gab die Aktie nach.

    IPO/ROUNDUP: Polnische TAG-Immobilien-Tochter Robyg will an die Warschauer Börse

    HAMBURG - TAG Immobilien bringt die polnische Tochtergesellschaft Robyg an die Börse. Der Platzierungspreis wurde auf 34 Polnische Zloty (7,94 Euro) je Aktie festgelegt, teilte TAG am Mittwoch in Hamburg mit. Das MDax-Unternehmen will 25 Millionen seiner Robyg-Aktien platzieren und erwartet in Summe einen Bruttomittelzufluss von umgerechnet 295 Millionen Euro. Dabei sind auch zwei geplante Barkapitalerhöhung mit 12 Millionen Aktien bei Robyg enthalten, aus denen Robyg brutto umgerechnet circa 95 Millionen Euro zu fließen.

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    Weitere Meldungen

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    -ROUNDUP 2/Kreise: Bahn verschiebt Stuttgart 21-Start auf Ende 2031°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 268,1 auf Tradegate (24. Juni 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +16,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,23 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -7,43 %/+33,98 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TKMS - TKMS00 - DE000TKMS001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TKMS. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Kursfantasie bei TKMS durch ein mögliches Kanada-Zuschlag (Aktien +6%), ein mittelfristiges Kursziel von 150 € und Bewertungsthemen. Besprochen werden SAFE-Finanzierungsvorteile, erste 70 t Nichtmagnetstahl-Aufträge an Valbruna zur Qualifizierung (WIWeB/DNV/1050), Lieferketten/Lizenzfragen, Konkurrenzsituation und Kritik am bereinigten EBIT.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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    dpa-AFX
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