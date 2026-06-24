🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoppernico Metals AktievorwärtsNachrichten zu Coppernico Metals
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coppernico Metals gibt Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung 2026 bekannt

    Coppernico Metals gibt Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung 2026 bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, Kanada – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) („Coppernico“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Abstimmungsergebnisse für die Wahl seines Board of Directors bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die am 23. Juni 2026 virtuell stattfand (die „Jahreshauptversammlung“), bekannt zu geben. Die als Direktoren nominierten Personen, wie sie im Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 5. Mai 2026 aufgeführt und am 13. Mai 2026 auf SEDAR+ eingereicht wurden, wurden bei der Versammlung zu Direktoren des Unternehmens gewählt, um bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zu amtieren.

     

    Insgesamt waren 62.554.108 der Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) bei der Versammlung anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertreten, was 99,42 % der ausstehenden Stammaktien entspricht. Die Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Direktoren lauten wie folgt:

     

    Wahl von Direktoren:

     

    Name des Nominierten

    Stimmen

    dafür

    Stimmen

    dafür (%)

    Stimmen

    enthalten / Enthaltungen

    Stimmen

    enthalten / Enthaltungen (%)

    Ivan James Bebek

    50.152.250

    99,47 %

    267.509

    0,53 %

    Antonio Arribas

    50.149.822

    99,46 %

    269.937

    0,54 %

    Gordon J. Fretwell

    50.069.656

    99,31 %

    350.103

    0,69 %

    Jeffrey R. Mason

    48.992.234

    97,17 %

    1.427.525

    2,83 %

    Mary Jane McQuhae

    49.995.116

    99,16 %

    424.643

    0,84 %

    Marie-Hélène Turgeon

    49.996.016

    99,16 %

    423.743

    0,84 %

     

    Für jeden Direktor wurden 12.497.489 Stimmenthaltungen (Non-Votes) verzeichnet. Stimmenthaltungen sind Ermessensstimmen (Discretionary Votes), die ein wirtschaftlich berechtigter Inhaber aus den USA (U.S. Beneficial Holder) einem Broker erteilt; solche Stimmen sind jedoch gemäß den kanadischen Wertpapierbestimmungen nicht zulässig.  

     

    Wiederbestellung des Auditors:

     

     

    Stimmen

    dafür

    Stimmen

    dafür (%)

    Stimmen

    enthalten / Enthaltungen

    Stimmen

    enthalten / Enthaltungen (%)

    Davidson & Company LLP

    62.554.108

    99,42 %

    363.140

    0,58 %

     

    Die Abstimmungsergebnisse wurden auf www.sedarplus.ca eingereicht.

     

    Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, sagte: „Im vergangenen Jahr haben wir unsere Explorationsziel-Pipeline erweitert, unseren Antrag auf eine deutlich ausgeweitete Bohrgenehmigung vorangebracht und starke neue Explorationsergebnisse bei Sombrero erzielt. Da sich mehrere vorrangige Ziele der Bohrbereitschaft nähern und wir über ein solides Fundament an Beziehungen zu Gemeinden und Interessenvertretern verfügen, sind wir davon überzeugt, dass sich Coppernico in einer günstigen Position für ein aufregendes nächstes Kapitel der Entdeckung und des Wachstums befindet. Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung und Geduld all unserer Aktionäre und freuen uns darauf, in den kommenden Monaten bedeutsame Meilensteine zu verfolgen.“

     

    IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

    Ivan Bebek

    Chair & CEO

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Coppernico Metals Inc.

    Telefon: +1 778 729 0600

    E-Mail: info@coppernicometals.com

    Website: www.coppernicometals.com

    Twitter: @CoppernicoMetal

    LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

     

    Über Coppernico

     

    Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Vorzeigeprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

     

    Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 57.000 Hektar (570 Quadratkilometer), der sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero. Das Ziel Tipicancha wurde nach dem Datum dieses Berichts festgelegt.

     

    Die Stammaktien von Coppernico Metals Inc. sind an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „COPR“ notiert, werden am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „CPPMF“ gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „9I3“ außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

     

    Warnhinweis

     

    Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde genehmigt.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Coppernico Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,200EUR auf Frankfurt (24. Juni 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Coppernico Metals gibt Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung 2026 bekannt Vancouver, Kanada – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) („Coppernico“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Abstimmungsergebnisse für die Wahl seines Board of Directors bei der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     