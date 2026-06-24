BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Management vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Wachstum der Consumer-Sparte im zweiten Quartal dürfte weiterhin im deutlich negativen Bereich liegen, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere weiterhin in die Neuausrichtung, wobei die Werbeausgaben trotz des Umsatzdrucks auf dem gleichen Niveau bleiben sollten./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 73,06EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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