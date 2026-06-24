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    Ethlabs, gegründet von ehemaligen Mitwirkenden der Ethereum Foundation und finanziert von Bitmine, Sharplink und Joe Lubin, geht an den Start, um den institutionellen Superzyklus von Ethereum voranzutreiben

    Ethlabs, gegründet von ehemaligen Mitwirkenden der Ethereum Foundation und finanziert von Bitmine, Sharplink und Joe Lubin, geht an den Start, um den institutionellen Superzyklus von Ethereum voranzutreiben
    Foto: adobe.stock.com

    Ein neues gemeinnütziges Forschungs- und Entwicklungslabor bringt eine Gruppe erfahrener technischer Experten der Ethereum Foundation zusammen, um das Netzwerk auf einen sprunghaften Anstieg der Akzeptanz durch Institutionen, Agent-Finanzwesen und DeFi vorzubereiten.

    Ethlabs bekräftigt sein grundlegendes Bekenntnis zu glaubwürdiger Neutralität, Zensurresistenz und Sicherheit

    NEW YORK, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Eine koordinierte Gruppe von Vertretern des Ethereum-Ökosystems gab heute die Gründung von Ethlabs bekannt, einer unabhängigen, gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, die ins Leben gerufen wurde, um Ethereum auf die nächste Phase der institutionellen Akzeptanz vorzubereiten. Die Finanzierungsinitiative wird von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), dem Ethereum-Mitbegründer Joe Lubin sowie weiteren wichtigen Akteuren des Ethereum-Ökosystems, darunter Anchorage, Octant und SNZ, geleitet.

    Ethlabs

    Da Stablecoins, tokenisierte reale Vermögenswerte, Fonds und autonomer KI-Handel zunehmend auf die Blockchain verlagert werden, konzentrieren sie sich zunehmend auf Ethereum als neutrale, glaubwürdig zugangsfreie Abwicklungsschicht für die Weltwirtschaft. Ethlabs wurde gegründet, um sicherzustellen, dass das Netzwerk bereit ist, diese Nachfrage in großem Maßstab aufzunehmen, und um ein schnelleres Ethereum mit vertrauenswürdiger Interoperabilität voranzutreiben, damit Institutionen, die auf Ethereum aufbauen, dies mit der von ihnen benötigten Neutralität, Ausfallsicherheit, Datenschutz und Sicherheit tun können.

    Gegründet von fünf ehemaligen leitenden Forschern der Ethereum Foundation: Mit Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf und Julian Ma vereint Ethlabs Forscher, die entscheidende Beiträge in den Bereichen Finalität, Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, virtuelle Maschine und Protokollökonomie geleistet haben – die Technologen, die das Netzwerk in den letzten zehn Jahren durch seine bedeutendsten Upgrades geführt haben. Diese Initiative bietet dieser Arbeit eine eigene institutionelle Heimat mit stabiler, langfristiger Finanzierung.

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