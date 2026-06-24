Tech-Schock verdaut? Banken sehen neue Chancen im S&P 500

Brent Schutte, Chefanlagestratege bei Northwestern Mutual Wealth Management, sagte Reuters, Investoren wollten vor allem wissen, wie teuer die Umsetzung von Künstlicher Intelligenz geworden sei und welche Rendite Unternehmen damit erzielten.

Im Fokus stehen die anstehenden Zahlen von Micron Technology. Das Unternehmen gilt als großer Profiteur des KI-Booms. Die Aktie ist 2026 bereits um mehr als 200 Prozent gestiegen. Die Ergebnisse nach Börsenschluss gelten nun als wichtiger Stimmungstest für den Speicherchip- und KI-Sektor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Lage im Nahen Osten bleibt wichtig. Die Vereinigten Staaten und der Iran gaben widersprüchliche Darstellungen zu mehreren Punkten ab. Die Ölpreise fielen. Brent erreichte den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. US-Präsident Donald Trump erklärte, der Iran habe Washington mitgeteilt, dass keine Durchfahrtsgebühren für die Straße von Hormus verlangt würden.

Der Optimismus über ein mögliches Kriegsende und starke Unternehmensgewinne stützen den Aktienmarkt. Der S&P 500 steuert trotz höherer Zinserwartungen auf seinen stärksten Quartalsgewinn seit sechs Jahren zu.

Geldpolitik bleibt Risiko

Laut FedWatch-Tool der CME Group setzen Händler stärker auf eine zweite Zinserhöhung der Federal Reserve bis Ende Dezember. Der am Donnerstag erwartete Preisindex für private Konsumausgaben dürfte neue Hinweise geben. Ökonomen rechnen mit einem Anstieg auf 4,1 Prozent.

Trotz dieser Risiken werden große Banken optimistischer. JPMorgan hob sein Jahresendziel für den S&P 500 auf 7.800 Punkte an. Auch Barclays und Stifel sehen den Index zum Jahresende bei 7.800 Punkten. Das liegt etwa 4,4 Prozent über dem Schlusskurs.

Barclays-Analysten um Venu Krishna erklärten, die bullischen Aussichten für Aktien blieben intakt. Allerdings müssten Gewinne und Investitionen in Künstliche Intelligenz künftig mehr tragen, weil die Unterstützung durch die Federal Reserve nachlasse.

Der S&P 500 hat im laufenden Jahr bislang etwa 9 Prozent gewonnen. Getrieben wurde der Anstieg vor allem vom Optimismus rund um Künstliche Intelligenz und von der Hoffnung auf Entspannung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

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Barclays hob zudem die Prognose für den Gewinn je Aktie im S&P 500 für das Jahr 2026 von 321 auf 337 US-Dollar an. Für 2027 sieht die Bank den Index bei 8.800 Punkten. Sorgen bleiben aber wegen hoher KI-Budgets, möglicher höherer Finanzierungskosten und schwächerer Konsumausgaben.

Stifel-Stratege Thomas Carroll sieht starke Gewinne als wichtigen Treiber. Zugleich erkennt er eine Rotation weg von Megacap-Aktien. Die Marktkonzentration liege auf einem 40-Jahres-Hoch. Anleger könnten daher stärker in zyklische Bereiche wie Energie, Industrie, Rohstoffe sowie ausgewählte Halbleiter- und Hardwarewerte umschichten.

Für Anleger bleibt die Lage anspruchsvoll. Die Wall Street stabilisiert sich nach dem Ausverkauf, und die Banken werden optimistischer. Doch Micron, Zinssorgen und die Rendite der KI-Investitionen dürften den nächsten Richtungstest liefern.

Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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