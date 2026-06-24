Industriemetalle stürzen ab – wie tief geht es mit Kupfer, Alu und Co?

Kupfer verlor seit Monatsbeginn deutliche 8,1 Prozent und sackte im Monatsvergleich um 4,6 Prozent ab, Aluminium brach innerhalb eines Monats sogar um 13,8 Prozent ein und markierte jüngst ein Dreimonatstief. Nickel verzeichnete ein Minus von 9,9 Prozent innerhalb eines Monats und für Palladium ging es im Monatsvergleich um dramatische 14,3 Prozent nach unten.

Industriemetalle wie Kupfer , Aluminium und Nickel sowie das edle Katalysator-Metall Palladium gelten als die Fieberthermometer der Weltwirtschaft. Wenn die Schornsteine der Fabriken rauchen und die globale Konjunktur brummt, schießen ihre Preise in die Höhe. Doch aktuell senden die Märkte eher ein Warnsignal. Binnen kürzester Zeit haben die für das Wirtschaftswachstum wichtigsten Rohstoffe massiv an Wert verloren.

Der aktuelle Absturz der Metallmärkte wird im Wesentlichen von einem toxischen Mix aus Geldpolitik, Währungsstärke und Geopolitik angetrieben. Der wohl größte Belastungsfaktor kommt aus Washington. Der neue Chef der US-Notenbank (Fed), Kevin Warsh, hat bei seiner ersten geldpolitischen Sitzung einen unerwartet harten, "falkenhaften" Kurs eingeschlagen. Zwar blieben die Leitzinsen vorerst unverändert, doch die Währungshüter signalisierten ihre Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen. Höhere Zinsen bremsen jedoch das Wirtschaftswachstum und verteuern Investitionen – ein schwerer Schlag für zyklische Industriemetalle.

Die Aussicht auf dauerhaft hohe Zinsen in den USA hat den US-Dollar auf Höhenflüge geschickt. Da Rohstoffe weltweit fast ausschließlich in der US-Währung gehandelt werden, hat dies einen direkten Hebeleffekt: Ein starker Greenback macht Kupfer, Aluminium und Co. für Käufer außerhalb des Dollarraums (etwa in Europa oder China) automatisch teurer. Die Nachfrage kühlt infolgedessen ab.

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Paradoxerweise drückt auch eine eigentlich positive Nachricht auf die Preise. Das vorläufige Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat die Lage im Nahen Osten entspannt. Frachtschiffe können die Straße von Hormus wieder in größerer Zahl und sicherer passieren. Die geopolitische Risikoprämie, die die Rohstoffpreise zuvor aus Angst vor Lieferengpässen nach oben getrieben hatte, ist damit schlagartig verpufft.

Das hat zur Folge, dass sich die Finanzinvestoren, die sonst auf steigende Preise wetten und den Märkten Liquidität verleihen, fast vollständig aus den Metallmärkten zurückgezogen haben oder jetzt auf fallende Kurse wetten. Der Abwärtstrend verstärkt sich dadurch selbst.

Der Ausblick: Wann kommt die Wende?

Kurzfristig dürfte der Druck auf die Industriemetalle hoch bleiben. Solange die US-Notenbank den Fuß auf der Bremse hält und die Aktienmärkte weltweit nervös auf die Zinslandschaft reagieren, haben es Rohstoffe schwer. Jedes Anzeichen einer konjunkturellen Abkühlung in den USA oder China wird die Kurse vorerst weiter deckeln.

Langfristig jedoch bleibt die fundamentale Story intakt. Die "Grüne Transformation" der Weltwirtschaft lässt sich nicht aufhalten. E-Autos benötigen ein Vielfaches an Kupfer und Nickel im Vergleich zu Verbrennern. Der Leichtbau im Transportsektor schreitet ohne Aluminium nicht voran, und Palladium bleibt in der Übergangsphase zu saubereren Antrieben und in der Wasserstofftechnologie gefragt.

Der aktuelle Ausverkauf ist folglich kein Ende des Rohstoff-Booms, sondern eher ein zeitlich begrenzter Konjunkturknick. Langfristig gesehen könnten die aktuellen Abschläge bei Kupfer und Co. in den kommenden Monaten strategische Einstiegsgelegenheiten bieten – vorausgesetzt, die Fed findet bald den Gipfel ihres Zinszyklus.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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