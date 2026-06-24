Hitzewelle treibt Klimaaktien: Vom Wohnzimmer bis zum Rechenzentrum

Konzerne wie Watsco, Carrier Global. Lennox International und der japanische Marktführer Daikin profitieren direkt vom steigenden Bedarf an Wohnraumkühlung. Besonders der globale Süden treibt die Nachfrage – in Indien besitzen bislang nur rund acht Prozent der 300 Millionen Haushalte eine Klimaanlage.

Die Temperaturen in Europa klettern auf Rekordniveaus. Das heizt auch bestimmte Aktien an. Wer vom Megatrend Kühlung profitieren will, findet derzeit auf mehreren Ebenen interessante Einstiegspunkte: klassische Klimaanlagenhersteller, Infrastrukturspezialisten und den boomenden KI-Kühlmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Hitzewelle hat jedoch auch eine paradoxe Seite: Frankreichs Atomkraftwerke kommen ausgerechnet in heißen Sommern unter Druck. Der größte Energieversorger EDF musste zuletzt einen Reaktor vollständig abschalten und weitere Anlagen drosseln. Zeitweise fehlten 2,2 Gigawatt, gut drei Prozent der installierten Kernkraftkapazität.

Die Flusswassertemperaturen im Fluss Garonne stiegen über den gesetzlichen Grenzwert von 28 Grad Celsius; das Kühlwasser darf nicht zu warm in die Flüsse zurückgeleitet werden, um Ökosysteme zu schützen.

Der Netzbetreiber RTE gab allerdings Entwarnung: Es bestehe keine besondere Versorgungsbeeinträchtigung; Frankreich exportiere sogar weiterhin Strom ins benachbarte Ausland. Strukturell bleibt jedoch ein Problem: EDF rechnet damit, dass thermische Flussbeschränkungen die Kernkraftproduktion bis 2050 um bis zu 1,5 Prozent jährlich reduzieren könnten.

Der eigentliche Wachstumsmotor liegt jedoch in Serverräumen. Jeder KI-Chip produziert enorme Wärmemengen, und der Bauboom bei Hyperscalern treibt den Kühlbedarf. Der Markt für Rechenzentrumskühlung soll von rund 21 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 54 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen.

Davon profitiert vor allem Vertiv Holdings: Das Unternehmen meldete für Q1 2026 einen Umsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 83 Prozent. Das Auftragspolster liegt bei über 15 Milliarden US-Dollar. Europäisches Pendant ist Schneider Electric, das neben Hardware auch Software für Energiemanagement in Rechenzentren liefert.

Für Anleger öffnet sich damit eine breite Palette: von stabilen Dividendenwerten wie Watsco bis zu wachstumsstarken KI-Infrastruktur-Spielern wie Vertiv. Die Gemeinsamkeit: Kühlung wird zur strategischen Infrastruktur des 21. Jahrhunderts.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!