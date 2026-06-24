🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWatsco AktievorwärtsNachrichten zu Watsco

    Megatrend Kühlung

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hitzewelle treibt Klimaaktien: Vom Wohnzimmer bis zum Rechenzentrum

    Hitzewellen, KI-Rechenzentren, drosselnde Atomkraftwerke: Die Kühlindustrie boomt auf mehreren Ebenen. Welche Aktien von Daikin bis Vertiv jetzt im Fokus stehen.

    Megatrend Kühlung - Hitzewelle treibt Klimaaktien: Vom Wohnzimmer bis zum Rechenzentrum
    Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.de

    Die Temperaturen in Europa klettern auf Rekordniveaus. Das heizt auch bestimmte Aktien an. Wer vom Megatrend Kühlung profitieren will, findet derzeit auf mehreren Ebenen interessante Einstiegspunkte: klassische Klimaanlagenhersteller, Infrastrukturspezialisten und den boomenden KI-Kühlmarkt.

    Konzerne wie Watsco, Carrier Global. Lennox International und der japanische Marktführer Daikin profitieren direkt vom steigenden Bedarf an Wohnraumkühlung. Besonders der globale Süden treibt die Nachfrage – in Indien besitzen bislang nur rund acht Prozent der 300 Millionen Haushalte eine Klimaanlage.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric SE!
    Long
    263,70€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    297,99€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Carrier Global Corporation

    +3,44 %
    +5,62 %
    +17,66 %
    +28,94 %
    +0,27 %
    +39,94 %
    +59,38 %
    +333,36 %
    ISIN:US14448C1045WKN:A2P1UY
    Carrier Global Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Hitzewelle hat jedoch auch eine paradoxe Seite: Frankreichs Atomkraftwerke kommen ausgerechnet in heißen Sommern unter Druck. Der größte Energieversorger EDF musste zuletzt einen Reaktor vollständig abschalten und weitere Anlagen drosseln. Zeitweise fehlten 2,2 Gigawatt, gut drei Prozent der installierten Kernkraftkapazität.

    Die Flusswassertemperaturen im Fluss Garonne stiegen über den gesetzlichen Grenzwert von 28 Grad Celsius; das Kühlwasser darf nicht zu warm in die Flüsse zurückgeleitet werden, um Ökosysteme zu schützen.

    Der Netzbetreiber RTE gab allerdings Entwarnung: Es bestehe keine besondere Versorgungsbeeinträchtigung; Frankreich exportiere sogar weiterhin Strom ins benachbarte Ausland. Strukturell bleibt jedoch ein Problem: EDF rechnet damit, dass thermische Flussbeschränkungen die Kernkraftproduktion bis 2050 um bis zu 1,5 Prozent jährlich reduzieren könnten. 

    Der eigentliche Wachstumsmotor liegt jedoch in Serverräumen. Jeder KI-Chip produziert enorme Wärmemengen, und der Bauboom bei Hyperscalern treibt den Kühlbedarf. Der Markt für Rechenzentrumskühlung soll von rund 21 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 54 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen.

    Davon profitiert vor allem Vertiv Holdings: Das Unternehmen meldete für Q1 2026 einen Umsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 83 Prozent. Das Auftragspolster liegt bei über 15 Milliarden US-Dollar. Europäisches Pendant ist Schneider Electric, das neben Hardware auch Software für Energiemanagement in Rechenzentren liefert. 

    Für Anleger öffnet sich damit eine breite Palette: von stabilen Dividendenwerten wie Watsco bis zu wachstumsstarken KI-Infrastruktur-Spielern wie Vertiv. Die Gemeinsamkeit: Kühlung wird zur strategischen Infrastruktur des 21. Jahrhunderts.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Megatrend Kühlung Hitzewelle treibt Klimaaktien: Vom Wohnzimmer bis zum Rechenzentrum Hitzewellen, KI-Rechenzentren, drosselnde Atomkraftwerke: Die Kühlindustrie boomt auf mehreren Ebenen. Welche Aktien von Daikin bis Vertiv jetzt im Fokus stehen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     