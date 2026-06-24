Börsenstart USA - 24.06. - S&P 500 stark +0,15 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.737,48 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: The Home Depot +3,67 %, Amazon +2,76 %, Sherwin-Williams +2,63 %, Procter & Gamble +2,42 %, Merck & Co +2,24 %

Flop-Werte: IBM -2,23 %, Nike (B) -1,95 %, Chevron Corporation -1,93 %, Verizon Communications -1,46 %, Goldman Sachs Group -1,32 %

Der US Tech 100 steht bei 29.408,58 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Booking Holdings +7,06 %, Axon Enterprise +6,00 %, Insmed +4,47 %, Airbnb Registered (A) +4,32 %, Shopify +3,52 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,56 %, Western Digital -4,60 %, Paychex -4,20 %, Marvell Technology -4,07 %, Qualcomm -3,56 %

Der S&P 500 steht bei 7.388,99 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Charles River Laboratories International +12,05 %, Builders Firstsource +10,42 %, IQVIA Holdings +10,26 %, PulteGroup +8,23 %, Bio-Techne +7,45 %

Flop-Werte: Invesco -9,59 %, Casey's General Stores -5,60 %, Western Digital -4,60 %, Paychex -4,20 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,17 %