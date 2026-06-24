🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schwesig

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Niedrigere Preise statt Abregeln von Grün-Strom

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwesig fordert Nutzung statt Abregelung
    • Niedrigere Energiekosten zur Sicherung von Jobs
    • Bürokratieabbau und Aussetzen von Berichtspflichten
    Schwesig - Niedrigere Preise statt Abregeln von Grün-Strom
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SCHWERIN/BERLIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert statt der Abregelung von Strom aus erneuerbaren Energien eine Nutzung und niedrigere Preise. Ein gemeinsamer Antrag mit Niedersachsen für die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ziele auf eine Verbesserung der Bedingungen dafür ab, teilte die SPD-Politikerin mit.

    "Auf der MPK und beim Gespräch mit dem Bundeskanzler ist für mich das Wichtige, dass die Wirtschaft angekurbelt und Arbeitsplätze gesichert werden. Dazu brauchen wir niedrigere Energiekosten in Deutschland." Im Falle eines Überangebots solle grüner Strom künftig nicht mehr abgeregelt werden. "Stattdessen muss es möglich sein, dass Unternehmen wie auch die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar von lokal erzeugtem Strom durch niedrigere Strompreise profitieren können."

    Lies: Beim Thema Energiekosten nicht nachlassen

    Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies sagte, man könne nicht nachlassen bei der Frage, wie die Energiekosten in den Griff zu bekommen seien und das Energiesystem für die Zukunft fit gemacht werden könne. Sein Bundesland sei dabei "Teil der Lösung für eine sichere, saubere, unabhängige Energieversorgung für ganz Deutschland", sagte der SPD-Politiker. "Wir liefern Strom aus Sonne und Wind, wir stellen die wichtige Hafeninfrastruktur, wir bauen die Energienetze aus und wir liefern eine klare Perspektive für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft im industriellen Maßstab."

    Schwesig nannte zudem Bürokratieabbau als wichtiges Thema der Ministerpräsidentenkonferenz. "Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass wir für eine bestimmte Zeit sämtliche Berichtspflichten für kleine und mittlere Unternehmen aussetzen und danach schauen, welche dieser Berichtspflichten wirklich gebraucht werden."

    Am Donnerstag treffen sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer zu Beratungen in Berlin. Auch eine Beratung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist geplant./chh/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schwesig Niedrigere Preise statt Abregeln von Grün-Strom Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert statt der Abregelung von Strom aus erneuerbaren Energien eine Nutzung und niedrigere Preise. Ein gemeinsamer Antrag mit Niedersachsen für die bevorstehende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     