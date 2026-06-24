DAX, Sunrun & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: penofoto.de - stock.adobe.com
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|TKMS
|💬
|📰
|🥈
|Myriad Uranium
|💬
|📰
|🥉
|Copper One Resources
|💬
|📰
|Gerresheimer
|💬
|📰
|Antimony Resources
|💬
|📰
|Rheinmetall
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|186
|💬
|📰
|🥈
|Rheinmetall
|133
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|57
|💬
|📰
|Silber
|41
|💬
|📰
|Deutsche Rohstoff
|40
|💬
|📰
|Gerresheimer
|40
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Sunrun
|+26,47 %
|💬
|📰
|🥈
|The Wendy's
|+21,32 %
|💬
|📰
|🥉
|Hua Hong Semiconductor
|+19,75 %
|📰
|🟥
|Bijou Brigitte
|-15,92 %
|💬
|📰
|🟥
|Rheinmetall
|-19,05 %
|💬
|📰
|🟥
|Hertz Global Holdings
|-25,00 %
|📰
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TKMS
Wochenperformance: +16,32 %
Wochenperformance: +16,32 %
Platz 1
Myriad Uranium
Wochenperformance: +17,92 %
Wochenperformance: +17,92 %
Platz 2
Copper One Resources
Wochenperformance: +14,12 %
Wochenperformance: +14,12 %
Platz 3
Gerresheimer
Wochenperformance: +11,95 %
Wochenperformance: +11,95 %
Platz 4
Antimony Resources
Wochenperformance: -22,50 %
Wochenperformance: -22,50 %
Platz 5
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -0,91 %
Wochenperformance: -0,91 %
Platz 7
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -5,19 %
Wochenperformance: -5,19 %
Platz 9
Silber
Wochenperformance: -17,49 %
Wochenperformance: -17,49 %
Platz 10
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -12,67 %
Wochenperformance: -12,67 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: +11,95 %
Wochenperformance: +11,95 %
Platz 12
Sunrun
Wochenperformance: +34,80 %
Wochenperformance: +34,80 %
Platz 13
The Wendy's
Wochenperformance: +31,57 %
Wochenperformance: +31,57 %
Platz 14
Hua Hong Semiconductor
Wochenperformance: +28,15 %
Wochenperformance: +28,15 %
Platz 15
Bijou Brigitte
Wochenperformance: -18,50 %
Wochenperformance: -18,50 %
Platz 16
Platz 17
Hertz Global Holdings
Wochenperformance: -21,43 %
Wochenperformance: -21,43 %
Platz 18
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