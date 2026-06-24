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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 24.06.2026

    Am 24.06.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um -7,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 24.06.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -7,56 % auf 87,25. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,41 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 87,25, mit einem Minus von -7,56 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -27,00 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -19,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,06 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Minus von -29,06 %.

    Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,05 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,18 %
    1 Monat -37,06 %
    3 Monate -27,00 %
    1 Jahr -71,21 %
    Stand: 24.06.2026, 16:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten der Microstrategy-Aktie (A) im Umfeld des Kryptomarkts. Im Zentrum stehen Fragen, ob Höchststände wiederkommen, wie stark der Kurs von Bitcoin/Nixcoin abhängt und ob Substanz oder Hype dominiert. Einige sehen Potenzial, andere warnen vor einer Abkopplung vom Fundament, mit Blick auf Nasdaq-Ähnlichkeiten und Langzeitperspektiven.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,39 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 24.06. - S&P 500 stark +0,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    ​Diese Bitcoin-Kursmarken entscheiden über Rally oder nächste Verkaufswelle ​


    Bitcoin notiert nur knapp über seinem jüngsten Tief und rund 50 Prozent unter dem Rekordhoch. Historisch ist das noch keine Kapitulation.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. IBM notiert im Minus, mit -2,99 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,09 %. Oracle verliert -1,46 % SAP notiert im Minus, mit -0,18 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -4,97 %
    -19,79 %
    -38,74 %
    -27,51 %
    -73,31 %
    +212,58 %
    +96,91 %
    +221,11 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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