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    Supermicro erweitert sein Portfolio an Edge-KI-Lösungen um Intel-basierte Plattformen, die für Inferenz mit geringer Latenz und industrielle Anwendungen optimiert sind

    Supermicro erweitert sein Portfolio an Edge-KI-Lösungen um Intel-basierte Plattformen, die für Inferenz mit geringer Latenz und industrielle Anwendungen optimiert sind
    Foto: adobe.stock.com
    • Beschleunigung der Einführung von Edge-KI durch energieeffiziente Systeme mit geringer Latenz, die für den Einzelhandel, die Fertigung, die Sicherheit und die Logistik optimiert sind
    • Einsatz größerer KI-Modelle am Edge dank bis zu 32 GB VRAM, Multi-GPU-Skalierbarkeit und Speicherarchitekturen mit hoher Bandbreite
    • Das flexible Portfolio kombiniert integrierte NPUs, diskrete GPU-Beschleunigung und kompakte Formfaktoren, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken und die KI-Implementierung zu vereinfachen

    SAN JOSE, Kalifornien, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmen, Speicher sowie 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute die erweiterte Unterstützung für KI-optimierte Edge-Computing-Lösungen auf Basis von Intel-Technologien bekannt, darunter neue Systeme mit Prozessoren der Intel Core Ultra Series 3, der Intel Core Series 2 sowie GPUs der Intel Arc Pro B-Serie. Die Palette reicht von kompakten, lüfterlosen Systemen für industrielle Anwendungen über 1U-Rack-Server mit geringer Einbautiefe für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot bis hin zu einem Mini-Tower für Büroumgebungen. Das erweiterte Portfolio wurde als kostengünstige Lösung für KI-Inferenz mit geringer Latenz und intelligente Automatisierung konzipiert und unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, physische Sicherheit, Transport und Logistik dabei, skalierbare und energieeffiziente KI am Edge einzusetzen.

    Edge AI Infrastructure Solutions, Powered by Intel (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

    „Angesichts der zunehmenden Verbreitung agentenbasierter KI benötigen Unternehmen eine Edge-Infrastruktur, die Echtzeit-Inferenz, geringe Latenz und Energieeffizienz direkt dort bietet, wo die Daten generiert werden", sagte Mory Lin, Vice President für IoT/Embedded und Edge Computing bei Supermicro. „Unsere neuesten Edge-Systeme mit Intel-Technologie und unser DCBBS-Portfolio bieten Kunden eine bessere Kostenkontrolle und mehr Flexibilität bei der Bereitstellung und Skalierung von KI-Workloads in anspruchsvollen Edge-Umgebungen."

    Weitere Informationen zu den Edge-KI-Lösungen von Supermicro mit Intel-Technologie finden Sie unter www.supermicro.com/intel-edgeAI. Nehmen Sie am 25. Juni am gemeinsamen Webinar von Intel und Supermicro teil und sehen Sie sich die Videozusammenfassung an.

    „KI-Workloads am Edge erfordern eine Kombination aus hoher Rechenleistung, Energieeffizienz, skalierbarer Beschleunigung und angemessenen Gesamtbetriebskosten (TCO)", sagte Dan Rodriguez, Corporate Vice President und Geschäftsführer der Edge Computing Group bei Intel. „Durch die Kombination von Intel Core Ultra-Prozessoren und Arc Pro-GPUs mit den für den Edge-Einsatz optimierten Systemen von Supermicro können Kunden KI-Lösungen schneller und effizienter in einer Vielzahl von realen Umgebungen bereitstellen."

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